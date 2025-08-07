Receta de oro sin harina, sin azúcar y fáciles de hacer: galletitas con chispas de chocolate deliciosas

Existe una receta de oro para preparar galletitas sin harina y sin azúcar con muy pocos ingredientes, deliciosa y fácil de hacer. Hay muchas recetas que podés preparar sin utilizar harina de trigo tradicional ni azúcares refinadas. Esta receta en particular lleva tan solo tres ingredientes que seguramente tengas en tu casa. Si sos celíaco, sensible al gluten, o bien querés llevar una alimentación menos inflamatoria, esta receta es para vos.
La receta fue compartida por Vade Postres, una chef que comparte sus recetas de postres en su cuenta de TikTok (vadepostres). Estas cookies además de ser deliciosas, se hacen en unos pocos minutos, ideal si no tenés mucho tiempo para cocinar y querés sacarte el antojo de algo dulce, sin renunciar a comer saludable.
Receta de galletitas sin harina y sin azúcar
Ingredientes (rinden para 9 o 10 galletitas)
-
2 bananas
-
160 gr de harina de almendras
-
Opcional: endulzante stevia, cantidad necesaria
-
Chispas de chocolate al 70% de cacao amargo sin azúcar
Preparación
-
En un bol, aplastar las dos bananas con un tenedor.
-
Sumar la harina de almendras y los chips de chocolate. Opcionalmente, sumar el stevia para darle más dulzor.
-
Mezclar bien con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
-
Con una cuchara, tomar porciones de la masa y formar pelotitas, luego aplastarlas para darle forma de galleta.
-
Llevar a una fuente previamente engrasada con manteca o aceite, o bien forrada con papel vegetal. Hornear a 200° durante 15 minutos.
-
Sacar del horno y disfrutar.
-
¡Listo!