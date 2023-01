Fue figura de ShowMatch, y se suma a LAM con Ángel de Brito: "Bienvenida"

Ángel de Brito confirmó que en febrero se sumará una nueva angelita al panel de LAM. De quién se trata.

Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de una nueva panelista que se sumará al programa que conduce por la pantalla de América TV. "Bienvenida a mi nueva angelita", escribió el presentador en su cuenta oficial de Twitter para saludar a la periodista que pronto llegará al panel y que estuvo muy ligada a Marcelo Tinelli durante muchos años.

Ya completamente instalado en el prime time de América TV, y destacándose como uno de los productos más exitosos de la señal, LAM vive tiempos de recambio entre inesperadas salidas y llegada de nuevas panelistas. Con un formato establecido que funciona con fluidez, Ángel de Brito puede darse el privilegio de rotar angelitas sin que las cifras de audiencia lo sufran.

En ese sentido, a fin de mes terminará la participación de la ex Gran Hermano Viviana Colmenero, que se suma a la partida de Fernanda Iglesias, que se mudará a España junto con su familia. Ante esta situación, Ángel de Brito confirmó que en febrero llegará a su programa una nueva panelista, muy ligada históricamente a Marcelo Tinelli, y le dio la bienvenida tanto al aire por la pantalla de América TV como en sus redes sociales.

"Bienvenida a mi nueva Angelita", escribió el conductor en Twitter junto a un compilado de fotografías con Marcela Feudale. Claro que no es la primera vez que la "Enana" estará en el panel de un programa de espectáculos, ya que tuvo recordados pasos por Infama, Intratables y Confrontados, por lo que para ella será un regreso a este tipo de ciclos. Tras el anuncio formal de De Brito, Feudale hizo lo propio agradeciéndole al conductor por "la invitación a divertirnos".

Ángel de Brito filtró el secreto menos pensado de Guillermina Valdés: "Arcaico"

Guillermina Valdés sorprendió hace algunos meses cuando se sumó a ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe que compitió mano a mano con Canta Conmigo Ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli, su expareja. Inmediatamente comenzaron las críticas contra la modelo por "traicionar" a quien fuera su pareja durante 9 años y con quien tuvo a Lorenzo, su hijo más pequeño.

Ángel de Brito y Yanina Latorre fueron dos de los que más apuntaron contra Valdés, que hace dos semanas habló con LAM y no manifestó ningún tipo de molestia con el ciclo o sus integrantes. Pero en una nueva charla de la modelo con un programa de América TV -Intrusos en este caso-, Guillermina disparó contra De Brito y sus angelitas con duros comentarios, fogoneados en parte también por Karina Iavícoli, que se sumó a Intrusos luego de varios años en LAM.

"Arcaico es seguir viviendo de tus ex, en principio", comenzó durísimo Ángel de Brito tras ver el tape con las declaraciones de Valdés en las que aseguró que no respondió las críticas porque no quería entrar en un "lugar arcaico". Filoso, el conductor sumó: "Lo otro, decime las cosas en la cara, estuvo acá hace 15 días. Que no se enojó es mentira, porque cuando acá empezamos a joder con pez globo, me mandó un montón de audios diciéndome unas cuantas cosas, nada agresivo, ni nada, porque trabajamos juntos y nos llevamos bien".

Además, De Brito también apuntó contra su exangelita Karina Iavícoli, quien había dado a entender que en LAM se cuidaba a Marcelo Tinelli. "Y Iavícoli, una desagradecida que vivió tres años de este programa y sabe cómo soy. No es cuidar a Tinelli. Marixa Balli estuvo acá contando su romance con Tinelli miles de veces, cuando es algo que a Marcelo por ahí no le causa tanta gracia y Iavícoli estaba acá sentada, preguntando. Así que bastante ingrata Karina", destrozó el conductor de LAM a la periodista que fue parte del ciclo hasta hace solo unas semanas.