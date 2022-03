Flavio Mendoza explotó de furia en Stravaganza: "Piñas y patadas"

Revelan que Flavio Mendoza estalló de furia en pleno Stravaganza y terminó "a las piñas y patadas" contra todos en el teatro Luna Park.

Más allá de que suele tratarse de uno de los espectáculos más exitosos en la Argentina, Flavio Mendoza no estuvo conforme con varias situaciones y explotó de furia en plena obra Stravaganza en el teatro Luna Park. La información fue publicada durante el programa Mañanísima por Ciudad Magazine en la voz de "Pampito", uno de los panelistas del ciclo liderado por Carmen Barbieri en el que también participa "Estefi" Berardi.

Flavio Mendoza explotó de furia en pleno Stravaganza: "Desquiciado"

Apenas iniciada la emisión del lunes 21 de marzo de 2022, "Pampito" reveló que tenía una información de último momento, por lo que Carmen le dio la palabra y él comunicó que "Flavio Mendoza se puso muy nervioso en los camarines: rompió una puerta de los nervios, la agarró a piñas y patadas, se puso desquiciado".

A puro detalle, el periodista especializado en la farándula añadió que "va a pagar Flavio esa puerta que rompió del Luna Park. Cuando terminó el espectáculo, salió a hablar con el público y le pidió disculpas".

"El fin de semana, Flavio Mendoza hizo su espectáculo en el Luna Park por los diez años de Stravaganza el jueves, viernes y sábado", repasó "Pampito". Al mismo tiempo, resaltó que "aparentemente el último día hubo una cuestión de la maquinaria que no funcionó como corresponde, entonces tuvo que sacar varios fragmentos del espectáculo, que se demoró más de media hora".

Además, el comunicador remarcó que debido a estas complicaciones, "el espectáculo estuvo flojo, hubo gente que se fue 20 minutos antes de que terminara la función". Como el coreógrafo y director artístico de 47 años es tan exigente, no pudo soportar la bronca por semejantes desajustes y decidió demostrarlo.

Según el periodista, las cosas no salieron como esperaba el bailarín porque "se nota que tuvieron que remachar el espectáculo, se notaba que estaban improvisando. Flavio es una figura muy perfeccionista y se puso nervioso. Cuando terminó el espectáculo le pidió disculpas a la gente y se largó a llorar".

El perdón de Flavio Mendoza a su público en el teatro

De acuerdo con "Pampito", las palabras de la gran figura hacia los fanáticos en el Luna Park fueron: "Por esta tristeza que tengo, les pido mil disculpas. De verdad, les pido mil disculpas porque no soy así. Y no lo hago para dar lástima, lo digo de corazón".

"No soy de los artistas que no me importa la gente, si ustedes no hubieran estado ahí yo no sería quien soy. De verdad, gracias y disculpen", cerró.