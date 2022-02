El pasado de Flavio Mendoza como personaje de Titanes en el Ring

Flavio Mendoza mantuvo durante décadas un secreto sobre su carrera en la televisión que al fin se animó a revelar, aunque lo avergüenza.

Durante décadas, Flavio Mendoza tuvo un secreto impresionante que al fin se animó a revelar en las últimas horas. El coreógrafo, bailarín y director teatral de 47 años se atrevió a dar a conocer una información que solamente sabía su círculo más íntimo e impactó al ambiente de la farándula argentina.

Las declaraciones de uno de los artistas más brillantes del país están vinculadas con un trabajo que tuvo en la televisión nacional hace algún tiempo y que en la actualidad lo avergüenza un poco, razón por la cual había preferido mantenerse en silencio al respecto.

Flavio Mendoza terminó con su mejor secreto: "Nadie lo sabe"

La anécdota contada por el coreógrafo durante su entrevista para Polino Auténtico (Radio Mitre, AM 790) tiene que ver nada menos que con Titanes en el Ring, aquel programa que empezó en marzo de 1962 y que tuvo como gran figura a Martín Karadagián. Tan exitoso fue que siguieron transmitiendo los viejos capítulos hasta el 2019 en la pantalla chica argentina.

Fiel a su estilo picante y directo, Marcelo Polino le preguntó a su interlocutor, a quien conoce muy bien desde el paso de ambos por ShowMatch (El Trece): "¿De qué trabajo te arrepentiste y sólo lo hiciste por plata?". Sin dudarlo, el artista no esquivó la consulta y fue "al hueso".

"Cuando hice los Titanes en el Ring, nadie sabe esto", arrancó Flavio Mendoza, quien además puntualizó qué fue lo que ocurrió en esa época: "Yo era el bailarín de la familia del luchador israelí (René Tenembaum)... ¡Imaginate! Bailaba rikudim. En el corte me persignaba y detrás de cámara me decían ´no te persignes´, pero yo lo hacía para que no le pegaran".

Como parte de la habitual sección de Polino Auténtico en la que los entrevistados deben contestar un "ping pong" de preguntas manera rápida y precisa, el bailarín sorprendió a los oyentes con su testimonio.

Flavio Mendoza es uno de los artistas más talentosos de la Argentina.

Flavio Mendoza, muy conforme con la temporada de verano de 2022

Como parte de la charla acerca de la actualidad, el líder de la obra teatral Stravaganza 10 años se mostró muy feliz por las entradas vendidas para su obra en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba. "Estoy viviendo una temporada increíble, agradecido. Ya lo dije: es un comienzo o un final, porque en estos diez años me marcó algo increíble", comentó el protagonista.

Para cerrar, se refirió a la llegada de su hijo de cuatro años y recordó por lo que le tocó pasar en la vida en estos últimos meses: "Tuve pérdidas, tuve al amor de mi vida Dionisio, rompí el techo de lo que es hacer un espectáculo acá en Argentina...".