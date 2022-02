Sorpresiva despedida de Flavio Mendoza: "No sé si es un final"

En medio de un emotivo discurso, el artista sembró la duda sobre su continuidad en la escena del teatro nacional.

Aunque Flavio Mendonza podría catalogarse como un artista multifacético, ya que formó parte de varios programas de televisión y protagonizó muchos escándalos mediáticos, la gran pasión del actor se encuentra en el teatro, especialmente en su propio proyecto de destreza física, llamado Stravaganza. Esta temporada de verano, Flavio celebró los diez años del show con un importante reconocimiento, pero también vaticinando un posible adiós.

Todo sucedió en el marco de los Premios Carlos, la celebración que se realiza cada año para destacar a todas las producciones que se encuentran en la cartelera teatral de la ciudad cordobesa. El pasado lunes 31 de enero y con gran emoción, Flavio Mendoza y su equipo recibieron la mención de honor en los Jardines Municipales de Carlos Paz, lugar donde se celebró la entrega.

En este festejo, en donde Flavio y su equipo de convirtieron en los destacados de la velada por lo que, con gran emoción, el productor del show agradeció la mención e hizo un recorrido muy especial por los 10 años de espectáculo. "Stravaganza es el mejor espectáculo de la historia del teatro argentino, sin ofender a mis colegas", comenzó por decir Mendoza asegurando que "nunca creyó que iba a llegar a ese momento".

Lo cierto es que el ex jurado de Showmatch se mostró muy atravesado por todo lo que sucedía, fue entonces cuando se le escapó un comentario que pondría en duda su continuidad dentro del teatro nacional y, específicamente, en el show. "Fueron diez años poniendo todo, de tantas luchas y tantas cosas. Yo creo que se ha hecho justicia. No sé si esto es un inicio o un final", aseguró. Cabe recordar que, hace unos meses atrás, Flavio Mendoza barajó la posibilidad de "retirarse de los escenarios", pero no de la actividad teatral, ya que exploraría nuevos caminos como productor y director de diversas obras.

La noche para Stravaganza: cuántas y que categorías ganó

Los Premios Carlos son uno de los más importantes de la temporada de verano, ya que es una de las épocas en donde más consumo teatral hay, por lo que puede realizar la entrega de galardones con respaldo del público.

En esta ocasión, el show de Flavio Mendoza se llevó seis estatuillas, entre las que destacaban las categorías de producción, coreografía, iluminación, mejor bailarina para Gisela Bernal y mejor producción para el propio Flavio. Además se llevó el premio de oro, el cual ya había recibido también en 2012, 2014 y 2017, convirtiéndose en el show más premiado en esta última categoría.