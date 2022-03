Carmen Barbieri lanzó un fuerte mensaje en medio de la polémica: "Que me respeten"

Carmen Barbieri charló con Intrusos y se refirió a la polémica en la que quedó envuelta por sus dichos sobre el colectivo LGBTIQ+.

Carmen Barbieri volvió a hablar tras la polémica en la que quedó envuelta por sus declaraciones sobre el colectivo LGBTIQ+ en su programa y junto a Fede Bal hicieron un pedido luego de sus disculpas en redes sociales. "Pido que me respeten", protestó la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), que también recibió el apoyo de su hijo en el móvil de Intrusos (América TV).

Los repudiables dichos de Amalia Granata en Mañanísima sobre la comunidad trans en los que afirmó que sus integrantes tienen "privilegios" siguen dando que hablar. A diferencia de la diputada, Carmen Barbieri pidió disculpas en sus redes sociales por el momento que protagonizó con Granata, pero al parecer sigue recibiendo comentarios negativos sobre este hecho. Por eso, la conductora charló con Intrusos junto con Fede Bal y opinaron nuevamente sobre el tema.

"Recibí muchas críticas… Hacerle una pregunta a una persona, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero tengo que hacer una entrevista y así fue. Estaba desinformada, por eso le pregunté", comenzó justificándose Barbieri. En ese sentido, su hijo aseguró que la actriz no necesitaba que la defendiera y que él sabía bien quién es su madre. Pese a asegurar que Carmen no necesitaba que alguien intercediera por ella, Fede Bal siguió: "Tengo una madre hermosa que me crió en una casa libre, siempre explicándome y diciéndome 'sé feliz, es lo único que importa'".

"Estamos aprendiendo y hay que celebrar que pase esto en la televisión. Me parece que informarse un poco más, o tener una persona especialista en el tema es importante", agregó Bal, además de reconocer que hay que tener "mucho respeto". Delante de cámara, el conductor e influencer consideró que tras las disculpas de su madre, el tema había terminado: "Si hay una comunidad que se sintió dolida, hay que pedir perdón. Nada más que eso, no es 'si se sintieron…' No, se pide disculpas. Mamá lo dijo. Me parece que el tema muere ahí".

"Si están enojadas conmigo y no me quieren aceptar las disculpas están en todo su derecho", sumó la conductora de Mañanísima, ya buscando darle un cierre definitivo a la cuestión. Para cerrar, Carmen Barbieri hizo un pedido especial y afirmó que no seguirá hablando del tema: "Pido que me respeten, porque se dijeron cosas feas de mi persona. Yo no voy a salir a contestar… no quiero escuchar más las palabras de guerra, pelea, lucha".

Nazarena Vélez destruyó a Carmen Barbieri

En el 2016, Fede Bal y Barbie Vélez terminaron su turbulento noviazgo en medio de un escándalo y la actriz denunció a su expareja por violencia de género. Bal contestó con otra demanda, pero un año después ambos fueron sobreseídos de culpa y cargo. Sus reconocidas madres quedaron en el medio de la disputa, cada una abogando por su hijo. En los últimos días, Carmen Barbieri sorprendió a todos al revelar que no tendría problemas en juntarse con Nazarena y limar asperezas.

La respuesta de Vélez no tardó en llegar y lo hizo de forma tajante desde su sillón en LAM. "Nunca me arreglaría con Carmen", comenzó disparando de forma contundente la panelista. En ese sentido, Nazarena aseguró que "hay cafés que no valen la pena", en relación a la propuesta mediática de Barbieri, aunque también aclaró que eso no quita que la considere una buena mujer. "Sé que es una buena mujer, que es una laburante, pero se dijeron cosas muy tremendas", agregó Vélez.