Filtraron lo que nadie sabía sobre la pelea entre Feinmann y Viale: "Perdió"

Los periodistas de LN+ dejaron de hacer el clásico pase entre sus programas hace casi un mes. Los motivos que provocaron el conflicto entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron de hacer el clásico pase entre sus respectivos programas en LN+ desde hace semanas. El segmento era el pico máximo de rating del canal de noticias, pero se levantó por la fuerte pelea que tuvieron las figuras televisivas.

Desde el primer día que el pase no salió al aire, cada vez que se acercan las 20 los seguidores se preguntan qué pasó entre Feinmann y Viale. De acuerdo a lo trascendido en diferente programas de espectáculos, la relación entre los periodista está totalmente rota y no hay posibilidades de reconciliación a la brevedad. Y ahora Marina Calabró compartió nuevos detalles sobre el conflicto.

“¿Qué es lo que pasa con esta interna que sigue creciendo y el pase que ya no ocurre, pero los clientes piden a gritos, porque es ‘el momento por excelencia’?”, le preguntó Karina Mazzocco a la hija de Juan Carlos Calabró sobre la disputa, ya que ella también trabaja en el canal. "Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", sostuvo Marina, en diálogo con A La Tarde.

Luego, respaldó la decisión que tomaron los directivos de LN+ con la pelea entre los conductores: "Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar, si no sale, no sale".

Además, a Marina le consultaron quién estaba mejor en las medidas de rating y contestó que depende del día, aunque remarcó que Joni tiene un horario más fácil y accesible para estar en el podio, mientras que Eduardo tiene más competencia porque es el momento central de los noticieros en diversos canales.

Lo que nadie se esperaba es que otra de las estrellas de la señal resulte el más perjudicado por el conflicto. "En todo esto perdió Majul, lo que quiero decir es que el pase era un momento muy caliente y genera un arrastre de números, entonces ahora, al no estar el pase, se ven afectados los acompañantes colaterales”, remarcó Calabró.

Internas en LN+: Qué pasó entre Feinmann y Viale

La peleas entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no son una novedad. Hace algunos meses tuvieron un cruce por el que se suspendió por algunos días el pase entre sus programa. A principios de agosto volvió a suceder, pero en este caso el segmento no regresó y en Intrusos revelaron los motivos detrás del conflicto.

De acuerdo a lo relatado por Guido Záffora, panelista del programa de Flor de la V, todo se inició por unos rumores que corrieron en los pasillos de LN+ que generaron malestar en Eduardo cuando regresó de sus vacaciones. "Esto arranca el lunes con un chisme de pasillo que se entera Feinmann. Eduardo se entera de que Jony Viale estuvo boqueando y contando que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Cuando se enteró, Feinmann dijo 'Qué tiene que ir hablando este'. Feinmann no dice nada de su vida privada", explicó el periodista de América TV.

En el programa fueron en busca de Feinmann para consultarle sobre lo sucedido, pero el periodista le restó importancia. "No, cero. Es más, estoy muy enfocado en el operativo elecciones el próximo 13 (fecha de las PASO). Mi vida y mi enfoque están ahí", remarcó Eduardo y añadió: "Yo hablo muy en serio, me dedico a la política no al espectáculo. Entonces yo te habló de política y el hecho más importante de este año son las Elecciones Presidenciales".

Por su parte, Viale, también en diálogo con el programa de América TV y compartió su postura respecto a la pelea. "Está todo bien por mi parte. Respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme nunca con colegas. No me gusta la cámara, el perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y punto. Si hubo una discusión, ya está", concluyó Jonatan.