Punto final: la drástica decisión de LN+ por la pelea de Feinmann y Joni Viale

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron de hacer su clásico pase y las autoridades del canal de noticias hizo algo contundente para terminar con el conflicto.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron al descubierto las internas que existen en LN+. Los periodistas hace más de una semana que dejaron de hacer el clásico pase entre sus respectivos programas y al menos uno de ellos no tiene intenciones de retomarlo. Sin embargo, como es uno de los segmentos con más rating de la jornada, las autoridades no están dispuestos a abandonarlo y tomaron una drástica decisión.

El conflicto entre los periodistas no es nuevo. En mayo ya habían tenido un cortocircuito y dejaron de hacer el segmento, sin embargo, con el correr de los días se produjo la reconciliación y retomaron el microciclo, que además cuenta con auspicios. Pero en esta ocasión, según trascendió Feinmann se enfureció con un comentario que habría hecho el hijo de Mauro Viale en los pasillos.

"Eduardo se entera de que Jony Viale estuvo boqueando y contando que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Cuando se enteró, Feinmann dijo 'Qué tiene que ir hablando este'. Feinmann no dice nada de su vida privada", explicó Guido Zaffora en Intrusos hace algunos días. Un móvil del programa de América TV fue en busca de la palabra de los protagonistas, pero Feinmann evitó hacer comentario sobre el conflicto con su colega: "Estoy muy enfocado en el operativo elecciones el próximo 13. Mi vida y mi enfoque están ahí. Yo hablo muy en serio, me dedico a la política no al espectáculo".

Por su parte, Jonatan Viale le restó importancia al conflicto. "Está todo bien por mi parte. Respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme nunca con colegas" remarcó el conductor de +Realidad y agregó: "No quiero más quilombo, más leña al fuego, no nos viene bien".

La internas en LN+ se volvió un tema trascendental en todos los programas de espectáculos y periodistas como Marina Calabró aseguró que el pase no se iba a volver a hacer. Sin embargo, como era uno de los momentos que más rating tiene, tomaron medidas para que el segmento regrese al aire.

De forma transitoria, Viviana Canosa, otra de las figuras del canal, ocupó el lugar de Feinmann. El nuevo pase comenzó el último lunes y seguiría durante toda esta semanas. No obstante, según indicó la cuenta de Twitter Rating Lucca, los directivos resolverán la situación definitivamente el próximo fin de semana.