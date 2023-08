Internas en LN+: por qué no hubo pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale este martes

Los periodistas no hicieron su clásico pase de programa a programa y estallaron las especulaciones sobre las internas entre ellos.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no realizaron su clásico pase entre programas e hicieron estallar la interna en LN+. Los periodistas no se mostraron juntos al aire y no hicieron el debate que suelen hacer a diario, lo que inició las especulaciones entre sus seguidores.

El canal opositor decidió terminar el ciclo de Eduardo en horario y arrancó directamente con la editorial del hijo de Mauro Viale, algo poco usual entre los programas. Feinmann conduce El Noticiero de LN+ y a diario suele finalizar su ciclo al conversar con Joanatan, quien luego arranca su ciclo +Realidad. Y aunque no es la primera vez que esto sucede, parece que el vínculo entre ambos está cada vez más desgastado.

Aunque si bien ninguna de las partes aclaró los motivos de esta decisión, como así tampoco lo hicieron las autoridades del canal, los televidentes lanzaron sus especulaciones en base a lo que vieron en los últimos programas. Al parecer, en la emisión del lunes, hubo un pequeño altercado que "alteró" a Feinmann y esto habría generado una pelea.

Además, muchos destacaron que Eduardo recomendó el programa que conduce Luis Majul en la misma señal y obvió por completo al de Jonatan. Esto alimentó los rumores de pelea, pero no hay nada certero hasta que las partes aclaren qué sucedió entre ellos.

Moldavsky dijo lo que muchos piensan en la cara de Feinmann: "Todos te dicen"

Roberto Moldavsky es uno de los humoristas más reconocidos de la República Argentina. Es por esta razón que su palabra cobra notoriedad entre sus seguidores y los oyentes de Radio Mitre, en donde integra el staff del programa conducido por Jorge Lanata. En este ámbito, y bajo el marco del pase entre este envío y el programa de Eduardo Feinmann, el protagonista lanzó una afirmación que mucha gente piensa.

“El mundo se está preguntando desde sus principios qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Buena pregunta. La felicidad son las pequeñas cosas digo yo porque estoy circuncidado. Como estoy circuncidado suelo decir este verso para convencer a la que está conmigo. La felicidad está en las pequeñas cosas pero no tan pequeñas”, comenzó diciendo Moldavsky.

Con la atención de Jorge Lanata y María Isabel Sánchez (quien está en reemplazo de Eduardo Feinmann), Moldavsky continuó: "Mi felicidad por ejemplo es llegar a una calle y encontrar un lugar para estacionarse. Todos te dicen, déjalo a cinco cuadras, viste esa gente que te dice... en Belgrano es imposible estacionar, todas las casas tienen garage y a mi hija hace 6 años que no la veo porque no puedo estacionar”.

“Otra felicidad es llegar a la noche a tu casa, tarde y hambriento, y hay una milanesa ahí. Quedó una, los chicos no la comieron, alguien se olvidó. También esas dos porciones de pizza que alguien dejó, por casualidad, porque no las quiso; o te pones un jean que no habías mandado a lavar, metes la manito y hay plata, 100 dólares. Encontrar el celular puede ser otra. ¿Viste cuando decís ‘esta vez lo perdí, esta vez lo perdí'? Avisas que lo perdiste, empezás a repasar tu día, te empezás a putear vos mismo, y de pronto en el auto, en un costado, o abajo la cama aparece”, cerró Moldavsky, compartiendo su pensamiento acerca de lo que (para él) es la felicidad de un ser humano.