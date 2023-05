Interna en LN+: por qué no hubo pase entre Eduardo Feinmann y Jony Viale

Los conductores de la señal de noticias no hicieron el tradicional segmento. La ausencia del pase llamó la atención de los televidente y se desataron rumores de una pelea entre los periodistas.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, dos de las máximas figuras de La Nación+, no hicieron el tradicional pase entre sus programa y se desataron rumores de todo tipo en las redes. Los televidentes de la señal quedaron impactados con la ausencia del ya clásico segmento de la señal de noticias.

Este martes, cuando concluyó su programa Noticiero Central a las 20, Feinmann se despidió y de inmediato comenzó el ciclo liderado por Viale. “Que raro esto“, dijo el hijo de Mauro Viale al comenzar su editorial. Una reacción similar a la que tuvieron los usuarios de Twitter, que comenzaron a sacar conjeturas sobre una interna entre los periodistas.

La última vez que se produjo el pase entre los presentadores fue el pasado viernes, pues el pasado 1 de Mayo Viale se ausentó. Hasta el momento ninguno de los conductores habló sobre lo sucedido, una actitud que no más que acrecentar los rumores de la pelea,

Hace más de un mes, Guido Záffora reveló que las internas en La Nación+ comenzaron con el regreso de Marcelo Longobardi al país, para conducir su programa radial en Rivadavia. El motivo estaría relacionado con el dúplex que realizaron Viale y Longobardi con el ciclo matutino de Luis Majul en el canal. Feinmann habría sentido esto como una traición, puesto que en ese mismo horario comparte el pase con Jorge Lanata en Radio Mitre.

Feinmann estaría furioso con Jonatan Viale

"Feinmann ve que desde su canal lo traicionan y lo fogonean a Longobardi con ese dúplex. Él siente que ese dúplex de Majul ahí fue una traición absoluta de parte de Joni, que es su compañero de pase a la tarde". Feinmann agarrá su teléfono y llama a un alto ejecutivo de canal y empezó: 'Me traicionaron, ¿por qué sale Majul con Joni Viale y con Longobardi? Longobardi me quiere sacar el puesto en la radio, yo soy el primero en Mitre', que esto, que lo otro. Esa llamada telefónica fue tremenda", relató el panelista de Intrusos.

"Y lo peor de todo es que a la tarde, juntando cólera, llega Feinmann a su programa de tele en LN+ que tiene el pase con Joni Viale. Cara de tu... de Feinmann, todo el tiempo con cara de tu..., a los gritos en los pasillos con los productores y demás. 'Traición, traición, traición'", agregó. Sin embargo, el panelista indicó que la hostilidad entre compañeros no era una novedad, sino que se remonta al 23 de febrero, día del cumpleaños de Mirtha Legrand. Pues en aquella oportunidad, Feinmann y ella mantuvieron una charla telefónica para su ciclo en LN+.

Sobre ese episodio, el periodista aportó:" En un momento llega Joni Viale y se sienta en la silla y quiere meter un bocado a la Chiqui. ¿Y qué hace Feinmann? Un golpe en la mesa, como para que se calle Viale. El tema es que Joni Viale, ni lerdo ni perezoso, lo que hace es que mete la pregunta. Feinmann hace una cara. El tema es que a partir de ahí no se dirigen la palabra. Lo que me dicen es: 'Feinmann a partir de eso pidió que le pase no se demore con Viale, porque cuando lo volvieron a hacer este año a Viale ya no le había gustado y siempre Viale lo estira'", concluyó Záffora.

Por su parte, Maite Peñoñori agregó otro dato sobre la interna: "Te sumo algo que observé, no estoy cometiendo ninguna incidencia porque fue al aire. Longo cuenta ayer o anteayer en la radio que Joni Viale lo está invitando a Longo a su programa de LN+. O sea, Joni no se da por aludido por los retos o el enojo de Feinmann. El tema es que obviamente niegan esta pelea, niegan este momento de tensión. Pero Feinmann ahora de verdad está muy enojado. Está enojado con Majul por el tema que se metió en el dúplex, está enojado con Joni y está enojado con Longobard", cerró el panelista.