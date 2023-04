Longobardi le contestó a González Oro luego de que lo mandara al psicólogo: "Un día dije que no"

Longobardi debutó con su nuevo programa en Radio Rivadavia y no evitó la polémica que inició González Oro. Hace algunas semanas, su colega le "recomendó" ir al psicólogo.

Marcelo Longobardi comenzó su nuevo ciclo radial en Rivadavia luego de pasar el 2022 instalado en Miami, desde donde trabajó para CNN. Pero su vuelta no pasó desapercibida y un viejo amigo, como lo es Oscar González Oro, lo fulminó: "Se quedó a vivir en Miami y ahora vuelve a Argentina. Yo le recomendaría un psiquiatra”.

Tras el debut de su nuevo programa, el periodista macrista le dio una entrevista a Intrusos y le contestó a su excompañero de Radio 10. Y si bien en principio le restó importancia a los dichos del Negro Oro, luego le dedicó un filoso comentario.

"Se la creyó (Longobardi). Se quedó a vivir en Miami, ahora vuelve a vivir a la Argentina. Entonces, le voy a recomendar un psicólogo, un psiquiatra. Se retiró y, después, apareció en CNN, que la respeto mucho, pero como televisión", dijo el Negro hace algunas semanas.

Además, apuntó contra CNN, al menos en la sección radial que maneja el grupo de medios: "CNN no es sinónimo de radio. Nadie sabe en qué dial está, ni siquiera yo, que trabajo en el medio hace 40 años. Se equivocó”.

Longobardi le contestó a González Oro

"El Negro González Oro te mandó prácticamente al psiquiatra, dijo que estás creído”, le recordó la periodista Maite Peñoñori, columnista de espectáculos de su nuevo programa. Bajándole la tensión al momento, la nueva estrella de Radio Rivadavia contestó con cortesía y le restó importancia a los dichos de su colega: “Si me mandó al psiquiatra, tiene razón. Puede ser, qué se yo”.

No obstante, a continuación le dedicó un irónico comentario: "Trabajamos juntos muchos años: creo que fueron trece, pero no tuve más contacto con él. Es cierto que cuando uno, como en mi caso, rompe las reglas de lo establecido, la gente tiene resistencia. Se suponía que tenía que seguir toda la vida en Mitre y un día dije que no, que tenía que hacer cosas distintas”.

"Yo me hice la costumbre de ver la tevé por YouTube que te permite hacerlo en el auto o mientras haces otra cosa. Si no está cargado ahí, no veo nada de la tele", agregó.

Y cerró: "Todos hacemos reglas o suponemos cosas en donde después aparecen casos que desafían eso. Uno de ellos es Diego Leuco, es un tipo genial. Igual yo no me veo haciendo algo así", al referirse al programa por streaming que conduce el hijo de Alfredo Leuco en Luzu TV.