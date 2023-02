La desgarradora confesión de Mirtha Legrand tras cumplir 96 años: "Al cielo"

Mirtha Legrand reveló un doloroso momento en su cumpleaños número 96. El testimonio de la experimentada conductora.

Mirtha Legrand está de festejo por cumplir nada menos que 96 años, por lo que el mundo del espectáculo está 100% abocado a repasar su extensa trayectoria. Sin embargo, la conductora que trabaja en El Trece hizo una desgarradora confesión en una entrevista realizada recientemente.

"Desde anoche que estoy acordándome de toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi casamiento, mis hijos, mis padres, mi carrera, mi debut, paso revista a todo. Y me doy cuenta que he sido una mujer muy feliz", expresó conmovida Mirtha Legrand en diálogo con Dominique Metzger en su programa de TN. Allí la diva de los almuerzos reveló las emociones encontradas al cumplir 96 años, pero se lamentó por una pérdida que no le hubiera gustado tener.

Mirtha Legrand celebrará sus 96 años en una fiesta con un total de 45 invitados

"Agradezco al cielo sentirme tan bien, tener mis amigos, mis seres queridos. Algunos se han ido, como mi hermana 'Goldi', con quien cumplíamos juntas, y no es común que uno cumpla con su hermana. Pero bueno, la invoco y le mando besos al cielo", dijo Mirtha. La conductora que tiene su programa en El Trece se prepara para tener un año vinculado a la televisión y está en plenas negociaciones con el canal gerenciado por Adrián Suar.

"La verdad que me siento muy feliz, me siento una mujer afortunada", indicó. En el cierre de la nota, la periodista Dominique Metzger le preguntó si le quedó algo pendiente por hacer, y sostuvo: "No, he cumplido todos mis deseos en la vida. Anoche invité a Raúl Lavié para que cante A mi manera, y esa soy yo, a mi manera".

Mirtha Legrand mandó al frente a Adrián Suar y tensó la cuerda: "Algunas cosas"

Mirtha Legrand se refirió a su posible regreso a la pantalla de El Trece para conducir sus clásicas mesazas y no dudó en apurar a Adrián Suar. "Faltan algunas cosas", se sinceró algo impaciente la diva durante una breve charla que tuvo con algunos medios a la salida del teatro en la Avenida Corrientes.

La vuelta de Mirtha Legrand a la televisión luego de la pandemia demoró más de lo que le hubiese gustado a "La Chiqui", debido a las extensas negociaciones entre la productora de su nieto y El Trece, por lo que solo pudo estar al aire en unos pocos programas. Con eso en mente, la diva de las mesazas quiso prevenirse que algo similar ocurriera este año y le indicó a su equipo que comenzará rápidamente las charlas con la señal del Grupo Clarín.

Fue la propia Mirtha quien dio detalles de cómo avanzan las negociaciones en los últimos días. A la salida de ver la obra "Tom, Dick & Harry" en el Multiteatro Comafi, Legrand enfrentó a los periodistas presentes y le contó a TN que está muy entusiasmada con su regreso a la pantalla de El Trece: "Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está".

"Faltan algunas cosas que no voy a decir", agregó "La Chiqui", en un claro mensaje a quienes toman decisiones en El Trece. De todos modos, desde la señal del Grupo Clarín confirmaron que si bien las negociaciones avanzan, todavía están en tratativas y a la espera de una respuesta por parte de StoryLab, la productora de Nacho Viale.