Feinmann rompió el silencio sobre su pelea con Jonatan Viale: "Yo hablo muy en serio"

Los conductor de LN+ hablaron con Intrusos luego de levantar el clásico pase entre sus programas en el canal de noticias. Las llamativas declaraciones de los periodistas,

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale volvieron a dejar a la luz las internas que existen en LN+. Los conductores de la señal de noticias no hicieron su clásico pase el último martes y este miércoles un móvil de Intrusos fue en busca de los periodistas para responder la pregunta que inundó internet en las últimas horas: ¿Por qué no hubo pase entre Feinmann y Viale?

Esta no fue la primera vez que las estrellas del canal dejan evidencia sus diferencias en el aire. La ocasión anterior fue a principios de mayo, cuando los presentadores suspendieron temporalmente el pase entre sus respectivos ciclos. "Ya nos amigamos, ya está. Nos reconcilió el 'Kun' Agüero", explicó el hijo de Mauro Viale al retomar el segmento. Sin embargo, parece que algo se volvió a romper.

"Eduardo hay rumores de que volvió la interna con Jony Viale, que no hacen más el pase...", le consultó el cronista de Intrusos al conductor de El noticiero de LN+. "No, cero. Es más, estoy muy enfocado en el operativo elecciones el próximo 13. Mi vida y mi enfoque están ahí", respondió Eduardo.

"¿Hablaron de lo que pasó, de la reconciliación?", indagó el notero, pero el periodista tuvo una inesperada salida: "Cristina Kirchner, salida ya del operativo Elecciones, yo creo que Sergio Massa tiene más o menos chances de colocarse mejor que Grabois".

El movilero intentó sacarle una declaración sobre su colega, pero Feinmann no cambió su postura. De inmediato, el cronista le siguió el juego y le consultó: "¿Lo votarías a Jony Viale si se postulara a Presidente?". "El voto es secreto...", aseguró entre risas.

"Yo hablo muy en serio, me dedico a la política no al espectáculo", subrayó Eduardo y se retiró sin hablar sobre su colega de LN+. "Entonces yo te habló de política y el hecho más importante de este año son las Elecciones Presidenciales", concluyó.

Por su parte, Jonatan Viale, también en diálogo con el programa de América TV, compartió su postura respecto a la pelea. "Está todo bien por mi parte. Respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme nunca con colegas". No me gusta la cámara, el perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y punto. Si hubo una discusión, ya está", agregó Jonatan.

En cuanto a la decisión de suspender los pases, explicó: "Supongo que debe haber sido algo conjunto pero va a estar todo bien". Luego, hizo mención a la entrevista de su colega: "Si respondió sobre las Elecciones, nos plegamos. Como dijo Edu, hay que concentrarse en el laburo". Por último, el conductor de +Realidad remarcó: "No quiero más quilombo, más leña al fuego, no nos viene bien".

Eduardo Feinmann ninguneó a Jonatan Viale

Los televidente de LN+ quedaron impactados al ver que no se produjo el pases entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Al igual que ocurrió hace unos meses, Eduardo terminó su programa sin dialogar con su colega, un segmento que se volvió una clásico de la señal y que además es muy cotizado en materia de publicidad.

En esta caso, la novedad fue que Feinmann ninguneó al hijo de Mauro Viale, pues destacó el ciclo que conducen Luis Majul y Pablo Rossi como “gran programa” y simplemente mencionó al de Viale por su nombre, "+ Realidad”, sin sumar adjetivos y sin mencionar a su conductor.

“Bueno, ya llega + Realidad. A las 9, no se pierdan a Luis Majul con Rossi, eh… ¡gran programa! Chau, hasta mañana”, fue todo lo que dijo Eduardo al cierre de su noticiero, ante los rostros sorprendidos de sus compañeros. El episodio revivió los rumores de internas y algunos programas de espectáculos se animaron a arriesgar que existe una lucha de egos entre las figuras del canal de noticias.