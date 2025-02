El oficialismo y sus aliados defienden a Milei en medio del escándalo cripto

En medio del escándalo cripto, desde La Libertad Avanza y sectores aliados como el PRO salieron a defender al presidente Javier Milei tras la promoción de una criptomoneda de la empresa KIP Protocol que se desplomó y muchas personas perdieron dinero. Dirigentes libertarios justificaron al mandatario y minimizaron el delito por el que desde Unión por la Patria y sector de izquierda exigieron juicio político.

En este marco, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió a Milei y cruzó a la oposición por pedir juicio político al Presidente, como también la creación de una Comisión Especial Investigadora. "Nos atacan porque venimos por sus privilegios desde el 10 de diciembre de 2023", lanzó Menem en su cuenta de X. "Todos los días les volteamos un kiosko, un curro, etcétera. Se les terminan. No lo pueden tolerar. Este año hay elecciones y son capaces de cualquier cosa. ¡No pasarán!", cerró en sus redes.

En esta línea, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, también expresó: "El gobierno del Presidente Javier Milei es el más transparente y honesto de la historia". Y cerró: "Los mismos de siempre van a intentar especular políticamente con este y con mil temas más. Pero nosotros tenemos que seguir firmes en el camino de la libertad. VLLC!!!".

El presidente Javier Milei solicitó el sábado la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) para determinar si algún miembro del Gobierno tuvo una conducta impropia en relación con el proyecto KIP Protocol, una iniciativa basada en tecnología blockchain para financiar emprendimientos privados en Argentina. La decisión fue tomada después de que Milei eliminara una publicación en sus redes sociales sobre el lanzamiento del proyecto, tras la polémica que generó la iniciativa.

Ante el escándalo, además de la intervención de la Oficina Anticorrupción, Milei pidió la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) dentro de la Presidencia. En este marco, la Oficina del Presidente aseguró que Milei no tuvo participación en el desarrollo de la criptomoneda asociada al proyecto y que su publicación en redes fue “simplemente un gesto de apoyo a un emprendimiento, algo que hace habitualmente”.

La que también se sumó al apoyo fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió a Javier Milei y afirmó que “el presidente no es el Estado” y tiene “libertad de expresión”. Bullrich también lanzó críticas a la oposición y dijo que “lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente”. “Me parece que lo que está pasando o lo que pasó anoche con un tuit del presidente fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un hondazo, una cosa increíble, pedir juicio político por un tuit”, resaltó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sobre la polémica, señaló: “El presidente consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit. Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar empresas o pequeños inversores, después cada uno toma su decisión“. Patricia Bullrich destacó que la empresa promocionada por Javier Milei en sus redes sociales “trabajó anteriormente con la Ciudad de Buenos Aires”.

“No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria. Igual, el presidente lo sacó, dijo ‘lo saco porque si cada cosa que hago intentan un conflicto’. Piden un juicio político e intentar desviarnos del camino, pero no nos vamos a desviar del camino“, resaltó la funcionaria nacional.

En tanto, cuestionó a la oposición por “la intención de golpear al presidente”, y afirmó que “da marcha atrás no porque quiera dar marcha atrás, sino para no darle de comer a esta gente“. Sobre el accionar de Milei, subrayó que “No creo que el presidente haya actuado sin conocer el tema” pese a que el propio Milei había señalado que “no estaba interiorizado en los pormenores” del proyecto que respaldó en público.

Mientras que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, aseguró que lo que hizo el presidente “no es delito”. El exjuez federal hizo hincapié en que presuntamente Milei no habría cometido ningún delito al actuar como actuó. “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo”, posteó en X Montenegro.

Por su parte Sebastián Pareja, el titular de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, le agredió a Milei “aclarar públicamente” el tema, en referencia al posteo presidencial en el que dijo desconocer el tema e insultó a la “casta”.

“La lógica de la casta hubiera sido permanecer en silencio y mandar a los cipayos a desarticular cualquier tema. Con usted las cosas son diferentes”, agregó Pareja. “Hablamos con la verdad y la gritamos en la cara de cualquiera. Si hay algo bueno en todo esto es que usted sigue demostrando quién es y a nosotros nos queda claro quiénes son los caranchos”, cerró.

El dirigente libertario sostuvo que “son tiempos en los que volvemos a hablar de ética y valores. Por supuesto que cuando lo hacen los zombies amorales con intenciones non sanctas despierta en todos nosotros una voluntad inclaudicable de defender la Patria. Por nuestro lado, trabajamos para que la provincia de Buenos Aires sea el escudo de defensa infranqueable de nuestro Gobierno. Aquí estamos firmes para defenderlo”.

Carolina Píparo, la excandidata a gobernadora de La Libertad Avanza consideró aclarado el tema con el posteo del presidente. Y pasó a la ofensiva: “no deja de sorprender que tantos aprovechen esta o cualquier situación para dañar, que les regocije la idea de que a un gobierno le vaya mal, como si eso no fuera afectarnos a todos. Es muy chiquito y miserable ese deseo”, dijo.

Previo al comunicado del partido, diputados del PRO defendieron a Milei

El diputado del PRO Diego Santilli destacó que el mandatario pidió disculpas tras promover una estafa cripto, y garantizó que no votará en favor de un juicio político contra el libertario que busca promover Unión por la Patria (UP). “Quieren sacarlo, meterle un juicio político y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo el legislador en una entrevista para Radio Rivadavia, y agregó: “El Presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Hizo todo lo que tiene que hacer un presidente que siempre puso la cara y habla con la verdad”.

Luego de que el bloque peronista de la Cámara de Diputados anunciara que impulsaría un juicio político contra el jefe de Estado que, promocionó la cripto $Libra que se desplomó y generó pérdidas millonarias para los inversores, el diputado sentenció: “No va a pasar”. “Es llamativo que aquellos que se afanaron las rutas, las cloacas, los hospitales, los patrulleros, durante los últimos 16 años vienen a darte clases de moral y ética. Por eso es la indignación”, cuestionó. En la misma línea, alertó: “Se paran en el medio y empiezan a hablar de lo que ellos no hicieron, no pusieron la cara, se escondieron y destruyeron la Argentina. Esa es la indignación que tengo y no se puede entender”.

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, también defendió al jefe de Estado. "Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza", escribió en X.

La respuesta tibia del PRO: preocupados y piden una investigación transparente

Después de los mensajes de Santilli y Ritondo, el PRO difundió un comunicado en el que expresó su "preocupación" por la situación que protagonizó Milei. "Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial", señaló la fuerza política que preside Mauricio Macri.

Asimismo, el PRO consideró "fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas". "El Gobierno anunció una investigación profunda, lo cual es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan", agregó.

Además, el partido aliado del Gobierno se opuso a los pedidos de juicio político contra Milei que emergieron en las últimas horas. "Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados", expresó.