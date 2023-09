Filtran quién es el nuevo novio millonario de Estefi Berardi: "Es un gerente"

Ángel de Brito reveló el nombre del reconocido hombre con el que sale Estefi Berardi, ex "angelita".

Estefi Berardi es una bailarina, modelo y panelista, más conocida por haber sido "angelita" de Ángel de Brito en LAM (América TV). Como De Brito tiene información inédita sobre la vida de las panelistas que pasaron por su programa, habló sobre los rumores que circularon en torno a la vida sentimental de Berardi y reveló quién es el hombre con el que comenzó un romance. Además, mostró fotos nunca antes vistas de Berardi junto a su nueva pareja, quien además es bastante reconocido en el medio.

Si bien Estefi es una figura pública y comparte varios detalles de su día a día en sus redes sociales, es muy poco lo que deja ver sobre su intimidad. En diciembre de 2022, se supo que había terminado su relación con Mauricio Colello, después de tres años juntos. Desde entonces, no volvió a ser vista en pareja hasta que ahora De Brito confirmó que comenzó un romance con un reconocido gerente de Grupo Indalo.

"Está de novia una exangelita, con un señor que es gerente, Nacho. Tengo fotos de los dos juntos. Es momento de blanquearlo. Están saliendo hace dos meses, ella está separada ya hace un tiempo del que era su novio. Se conocieron hace un poco más de un año por una propuesta laboral que le hicieron a ella, de este grupo donde él es gerente, el que maneja C5N, Radio 10...", anunció el conductor.

"Ahí no pasó nada, pero hace un tiempo empezó a pasar. Nadie los había visto hasta que las chicas (sus panelistas) los vieron en algunos eventos. Son de la misma edad", agregó. Luego, develó que el nombre del gerente es Nacho Vivas. "Miren qué linda pareja hacen. Ellos no blanquearon, me pasaron las fotos", aclaró, mientras mostraba en pantallas las imágenes de los dos juntos y abrazados.

Estefi Berardi reveló por qué terminó con su expareja: "Fue decisión mía"

Tras anunciar su ruptura con Mauricio Colello, la "angelita" aseguró en LAM que terminar fue una decisión suya. “A mí me empezó a pasar en el último tiempo que no me venía sintiendo feliz, es difícil a veces congeniar dos mundos. Yo también trabajo mucho, él viaja y no me veo acompañándolo y por ahí nos costaba encontrarnos”, comenzó.

Además, señaló que Mauricio, quien se dedica a la política, tiene un perfil completamente diferente al suyo, por lo que resultaron ser incompatibles. “Esto es re duro, porque cuando te das cuenta que con esa persona no te ves en un futuro, no hay vuelta atrás. Nosotros somos muy distintos, somos el día y la noche. Y eso quizás está bien, porque cada uno elige lo que quiere, pero cuando te das cuenta que no es la persona indicada, que no te llena o que no te sentís feliz, es horrible”, reflexionó.

Por último, explicó que Mauricio tenía la esperanza de seguir trabajando en la relación. "Pero yo no, yo siento que no va más. No congeniábamos en la vida. A veces pasa que te amás un montón y sin embargo hay otras cosas que te separan. Quizás en algún momento llegue otra persona que me haga ciento por ciento feliz, no de a ratos, como me venía pasando”, cerró.