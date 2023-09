Misterio resuelto: cómo hace Ángel de Brito para llegar al Bailando después de LAM

Se conoció la verdad detrás de la presencia del periodista en ambos programas que salen de forma consecutiva en América TV.

Ángel de Brito es una de las principales figuras de América TV. Con LAM, su programa nocturno de espectáculos, logró consagrarse dentro del canal y ahora fue convocado, una vez más, para formar parte del jurado del Bailando 2023. Sin embargo, en redes sociales se instaló la duda de cómo hace el periodista para llegar de un programa a otro, y ahora se develó el misterio.

Una característica que destaca de América TV es que todos sus programas salen en vivo. Por este motivo, muchos televidentes no entendían cómo De Brito hacía para finalizar el ciclo que conduce a las 21:45 y llegar al estudio del Bailando para las 21:50, cuando arranca generalmente el programa de Tinelli. Sin embargo, fue Yanina Latorre la que comentó cómo se las arregló el canal.

Según reveló Yanina Latorre, el último tramo de LAM se graba para que De Brito pueda salir del estudio de América en Palermo y dirigirse al del Bailando que está ubicado en zona norte. Sin embargo, las angelitas se quedan en el estudio por si surge algo de último momento que necesite ser cubierto de urgencia.

Ángel de Brito se hartó y contó la verdad sobre una interna de Telefe: "No lo deja"

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más punzantes de la televisión actual y es quien suele tener las primicias en su ámbito. Después de ser panelista de figuras como Viviana Canosa y Mariana Fabbiani, De Brito llegó a la conducción de aire con LAM y desde ese momento su lugar en los medios cobró otra relevancia. De esa manera, el periodista logró cosechar una gran comunidad de seguidores, con quienes tiene un diálogo fluido en las redes; tal es así que recientemente le respondió a un usuario de Instagram una consulta y así reveló una contundente decisión de Telefe.

El conductor de América TV les pidió a sus millones de seguidores que le enviaran preguntas para que él pudiera responderlas en sus historias y los usuarios obedecieron. Uno de ellos le consultó el motivo por el que Marcos Ginocchio, ganador de la ultima edición de Gran Hermano Argentina, no había ido como entrevistado a LAM y De Brito reveló la verdad al respecto.

"Telefe no lo deja", contó el conductor y así develó los manejos internos que las autroridades del canal de las pelotas tendrían con las figuras que tiene contrato de exclusividad con la emisora. Al mismo tiempo, De Brito fue consultado por la posible participación de Julieta Poggio en la inminente edición del Bailando por un sueño, que se estrena el lunes 4 de septiembre en América, y dio a entender que no descarta que eso suceda en un futuro no lejano, a pesar de que no hay información confirmada al respecto.