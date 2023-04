Filtran qué histórico conductor reemplazaría a Jey Mammón en La Peña de Morfi: "La gente lo ama"

Se supo quién sería la figura televisiva que reemplazará a Jey Mammón en La Peña de Morfi.

Salió a la luz quién reemplazaría a Jey Mammón en La Peña de Morfi (Telefe), mientras el conductor enfrenta una grave denuncia por abuso sexual, emitida por Lucas Benvenuto.

A pesar de que esta denuncia ya prescribió en 2020, Mammón está en el centro de la polémica desde que Lucas hizo el tema público. Por esta razón, el canal tomó una firme decisión y se desvinculó del conductor. Sin embargo, lo cierto es que La Peña de Morfi fue todo un éxito y Telefe planea seguir con el programa adelante, aunque ello implique cambiar de conductor.

En este contexto, se filtró quién sería este nuevo reemplazo. “Ustedes saben que a partir de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón se abrió un lugar en la conducción para La Peña de Morfi y tengo el nombre que intenta cerrar Telefe”, anunció Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, Etchegoyen destacó que "es un sueño del canal", pero que aún no está confirmado.

"Me cuentan que es el apuntado y sería una bomba. Gusta, porque es un ícono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior, mucho tiene el programa de eso, también... Es un tipo federal y la gente lo ama”, agregó. Segundos después, cortó con el suspenso y reveló que se trataría de Juan Alberto Mateyko.

"¿Se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla? Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que, como te digo, es un sueño repatriarlo. Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí, pero no me contestó”, añadió el comunicador. Por último, opinó que "la tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo”.

Filtran los audios que Lucas Benvenuto le habría enviado a Jey Mammón

Recientemente, Baby Etchecopar dio a conocer los audios que Lucas Benvenuto le habría enviado a Jey Mammón un tiempo atrás. En estas notas de voz, se puede escuchar la voz del joven diciéndole a Mammón: "No miro la televisión argentina porque viajo un montón y me chupa un huevo. Pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día ví un video tuyo donde opinabas de los abusos del fútbol argentino y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años… ups".

En aquel mismo audio, Lucas señala que muchos familiares lo vieron con él y que incluso tenía fotos para probarlo, en los que se nota que tenía 16 años. "Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir que Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía 16 años, porque no me nace. Pero por ahí me nacía de que me contestaras al menos un mensaje, porque nos conocemos muy bien", agrega el joven.

Por último, le vuelve a decir a Jey que se quedara tranquilo, que no iba a hacer nada de esto público. "No te traumes, porque sé que sos demasiado ansioso, que yo jamás iría a la tele a decir pelotudeces, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón que no me respondas porque nos conocemos re bien. Y porque estarás enojado por cosas que habrán pasado. Pero quería mi cadenita, más que nada por el valor sentimental que tiene", cierra.