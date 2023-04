Filtran supuestos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

En televisión, Baby Etchecopar dio a conocer un presunto audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammón

La denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual sumó un nuevo capítulo el martes por la noche cuando Baby Etchecopar hizo público un presunto audio que el joven le envió al conductor televisivo. El mensaje habría sido uno de los últimos que se enviaron entre ellos.

Luego de entrevistar a Mammón y anunciar que tenía en su poder el supuesto audio, Etchecopar lo hizo público en su programa, Basta Baby (A24). Pese a ponerlo al aire, incluso él mismo puso en duda la veracidad del mensaje, al no poder determinar de forma exacta su origen. Benvenuto había realizado una denuncia en la Justicia contra Mammón, que prescribió hace algunos años, sin embargo, el tema recobró fuerza cuando lo hizo público hace pocas semanas.

"Este es el único canal donde hacemos periodismo de periodistas del canal. Un programa filosófico que hay en el aire de este canal analizaba si los audios me los dio Jey Mammón. Hace siete días que tenemos esos audios y no los vamos a pasar todos", comenzó su ciclo Baby. El mensaje fue un tiro por elevación contra los colegas de su propio canal Ángel de Brito y Yanina Latorre, que lo criticaron por la nota.

"Escuché los tuits de Ángel de Brito y Yanina Latorre y me da mucha vergüenza que se analice la entrevista y se ponga en duda si está la nota pautada o si los audios me los dio Jey Mammón. No me los dio él, los tengo hace siete días y para mí el tema está terminado", continuó, ya de forma directa.

Con ironía, el conductor, lanzó: "Yo no ando corriendo atrás de Federico Bal y su lavarropas una semana completa. No me gusta el puterío pero tampoco me gusta que me critiquen al pedo ni que saquen conclusiones de cosas que no son. Lo que consigo lo consigo por otro lado". Sobre su parecer en el caso. Baby, consideró que "lo que hizo Mammón es una mierda y la Justicia no perdonó, sino que quedó sobreseído por prescripción, que no es lo mismo que ser inocente".

Si bien explicó que para él "no es una cuestión de 14 o 16 años", luego dijo que lo único que le importaba del audio era "dejar claro que el pibe tenía 16" según lo que dice el mensaje. "Para mí sigue siendo un hijo de puta el que se acuesta con un pibe de 16", disparó.

Qué dice el presunto audio de Lucas Benvenuto a Jey Mammón.

En el fragmento que Baby decidió poner al aire, se puede escuchar a quién sería Lucas Benvenuto afirmar: "No miro la televisión argentina porque viajo un montón y me chupa un huevo. Pero lamentablemente me aparecen los videos en Youtube. El otro día ví un video tuyo donde opinabas de los abusos del fútbol argentino y me acordé que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años… ups",.

Al tiempo que, remarca: "También me acordé que muchos familiares me vieron con vos. Y también me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 añitos y vos con tu edad, en tu sofá, en Eleven City, no sé si te acordás”.

En otro pasaje que Etchecopar hizo público al final de su programa, la persona que habla sostiene: "Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir que Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía 16 años, porque no me nace. Pero por ahí me nacía de que me contestaras al menos un mensaje, porque nos conocemos muy bien".

"Espero que seas feliz y por más que te haya dicho estas cosas, quedate tranquilo y no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, que yo jamás iría a la tele a decir pelotudeces, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón que no me respondas porque nos conocemos re bien. Y porque estarás enojado por cosas que habrán pasado. Pero quería mi cadenita, más que nada por el valor sentimental que tiene", agrega.