Filtran las internas secretas en A la Barbarossa: "Está podrida"

Mariana Brey reveló los fuertes conflictos que existen dentro de A la Barbarossa, el programa conducido por Georgina Barbarossa.

Salieron a la luz fuertes internas dentro de A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa. Aparentemente, algunas figuras que trabajan dentro del programa estarían generando grandes disturbios y la producción ya estaría cansada. De acuerdo con Mariana Brey, el canal estaría pasando por un tenso momento debido a estas internas que nunca acaban.

Brey contó que todo ocurrió el pasado jueves 25 de mayo de 2023, cuando uno de los trabajadores filtró un mensaje contra los panelistas mientras estaban al aire. Esto habría resultado imperdonable para la producción, especialmente porque no sería el primer error que ocurre en vivo.

"Ayer pasó una genialidad en A la Barbarossa. En un momento, había un pediatra hablando del brote de bronquiolitis en los chicos, y parece que el panel estaba un poco efusivo. Entonces, la producción empezó a mandar mensajes vía Twitter de los televidentes, en los que preguntaban por distintas situaciones de sus hijos", comenzó Mariana en Lana sin Filtro (Radio Mitre).

De repente, apareció en pantalla un tweet de un usuario criticando al programa. "De pronto, mandaron un mensaje matador a la pantalla, que los portales levantaron como 'El error de la producción de Georgina'. El mensaje, en líneas generales, decía ‘el panel no deja hablar al doctor, qué insoportables que son, piensan que saben más que el pediatra'", relató Brey.

En este sentido, agregó: "La producción está podrida de nosotros y ya no saben cómo decirnos que no hablemos todos juntos y a propósito mandaron ese mensaje. La locutora no se animaba a leerlo porque era contra los compañeros, pero bueno, así fue". Además, señaló que "la producción de Georgina los odia".

"Yo le pregunté a (Lío) Pecoraro si le habían avisado a Barbarossa pero no sabía porque tienen 'cucas' diferenciadas; es decir, lo que escucha la conductora no es lo mismo que los panelistas. Yo tiendo a pensar que a ella le avisaron. Igual es un gran panel, yo cruzo el cuerpo por ellos, están todos súper bien y no hay problemas entre ellos. Ahora, con la producción… un día se les va a caer un tacho en la cabeza. ¡Tengan cuidado!", cerró Brey.

Georgina Barbarossa reveló la fuerte premonición que tuvo

Recientemente, Georgina contó que tuvo una llamativa visión: supo que iba a convertirse en abuela. "Chicos, no me aguanto más. Les voy a contar: voy a ser abuela", anunció en su programa. Acto seguido, aseguró que ya lo presentía, sin tener ningún dato al respecto. "Saben que soy una bruja, porque Anita me trajo un regalo y lo puse en esa silla y dije: 'Se lo voy a dar a Ignacio, mi sobrino nieto'. Y después dije: '¿Por qué se lo voy a dar a Ignacio? Lo voy a guardar para mi nieto'", comenzó.

Luego, llamó a Lucy, su nuera, y le preguntó si tenía algo para contarle, a lo que la joven le responde que no. "Y yo le dije: '¿Vos estás bien? ¿No tenés nada seguro qué contarme?'", insistió Georgina. Finalmente, le contaron toda la verdad: "Y ahí me dijo: '¿Quién te contó?' y yo le pregunté directamente. Me repreguntó quién me contó y yo le dije 'Nadie. Me bajó'", cerró la conductora.

Tensión en La Peña de Morfi: un televidente pidió por la vuelta de Jey Mammón

Recientemente, se vivió otro incómodo momento al aire en La Peña de Morfi (Telefe), cuando la producción mostró en pantalla la imagen de un hombre con un cartel, pidiendo por la vuelta de Jey Mammón, quien actualmente está siendo reemplazado por Georgina. En el clip, se podía ver a un hombre sosteniendo un cartel que decía: "¡¡Que vuelva Jey!!". Rápidamente, la producción lo quitó de la pantalla, pero ya era demasiado tarde: el clip se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios hicieron eco del momento.