El pasado 31 de enero de 2020, y tras más de siete años trabajando en Lanata Sin Filtro, programa radial emitido por Radio Mitre, Diego Leuco se despidió de sus colegas. Y en su última aparición, el periodista se emocionó en vivo y le hizo una inesperada confesión al conductor Jorge Lanata: "No sé si lo haría de nuevo".

Leuco se tomó algunos minutos para contar las sensaciones que le dejó su experiencia con Lanata, a quien ponderó permanentemente: "Sos un tipo increíble. Es un aprendizaje permanente. Agradecerte la confianza y la generosidad". El conductor no pudo estar presente para darle una devolución de manera personal, ya que se encuentra de vacaciones. Sin embargo, y por medio de una llamada telefónica, le manifestó: "Te quería despedir, boludo".

Luego, el hijo de Alfredo Leuco le hizo un inesperado comentario al periodista de PPT (Periodismo Para Todos), de El Trece: "Sos un tipo gigante, me senté con 24 años acá, no sé si hoy lo haría". Y una vez más, Lanata le devolvió el guiño: "No me equivoqué, hiciste un gran laburo, y sabés que tenés una gran carrera por delante".

Finalmente, Diego Leuco decidió adelantar quién será su reemplazante en el programa radial Lanata Sin Filtro: "El lunes arranca Gonzalo Sánchez, que la va a romper. Nosotros nos encontramos en febrero por Radio Mitre, Telenoche y TN, ustedes ya saben. Gracias por todo. He sido muy feliz en este programa. Gracias compañeros míos".

Los escándalos de Leuco

Leuco pasó un año agitado en los medios, ya que fue protagonista de varios escándalos. Uno de ellos sucedió cuando se lo vio festejar en Telenoche el anuncio de que el coronavirus había provocado por primera vez 10 mil contagios diarios en Argentina.

En el último tiempo, al periodista lo señalaron por su obsesión con Cristina Kirchner. De hecho surgieron varios videos de la cantidad de veces que nombra a la vicepresidenta en sus programas o en los ciclos donde es invitado. Al joven periodista parece no haberle gustado esa sensación y realizó un berrinche en vivo.

"Hay que buscar gente más talentosa para la usina de difamación que tienen ahí en las redes...los argumentos son muy endebles y patéticos, hay que subir el nivel del debate. Yo creo que los sorprende escuchar Cristina a secas, están acostumbrados a oír si Cristina o como no Cristina", aseguró enojado en Ya somos grandes.