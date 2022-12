El drama de salud que atormenta a Mariana Brey: "Vías respiratorias"

La expanelista de LAM se pronunció sobre un grave problema que atraviesa en las redes sociales. Mariana Brey causó preocupación en sus seguidores.

Mariana Brey compartió una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en las que se refirió a la salud de su hija. La histórica panelista de LAM contó que la niña contrajo un virus y tuvo graves afecciones en su organismo.

"Combatiendo el virus. Pasamos días de mucha angustia. Soy de las que siente que nunca se va a enfermar, que se recupera rápido y ahí voy por la vida practicando el estoicismo con capacidad y fuerza de voluntad para gestionar mis emociones. Manteniéndome firme ante la adversidad", comenzó su descargo la periodista que actualmente se desempeña como panelista en el ciclo Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N.

Brey contó que el problema de salud de su hija comenzó hacía cinco días, cuando la pequeña levantó fiebre, pero que con el tratamiento indicado por el médico la temperatura de la nena había empezado a bajar. "El sábado me sumé yo a ese mismo cuadro viral, y si bien pensamos que era pasajero, fuimos cayendo todos en la familia. Cambio de clima, aire acondicionado y bla bla, lo cierto es que el cuadro persiste (tos, dolor de garganta y de cabeza, cansancio físico y dolor muscular)", agregó Mariana.

"De todos modos es un virus muy fuerte que afecta las vías respiratorias. En cuanto te sentís un poco mejor, volvés a caer. Y acá estamos, así nos encontramos, abrazadas dándonos mucho amor, el mejor remedio para combatir el virus. Estoicas frente a él", concluyó la periodista. La personalidad de TV recibió comentarios de amor por parte de varios colegas como Guido Zaffora, Natalia Lobo, Marcela Coronel y Luisa Drozdek.

