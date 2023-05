La impensada premonición de Georgina Barbarossa: "Soy bruja"

La conductora hizo una fuerte revelación familiar y sorprendió a los panelistas de su programa.

Gerogina Barbarossa contó la fuerte premonición que tuvo y que terminó por cumplirse. La reconocida conductora hizo un importante anuncio en su programa A la Barbarossa, ciclo que conduce por Telefe, y reveló cómo fue que lo predijo antes de enterarse la verdad.

La actriz inició su programa matutino este lunes 15 de mayo con una alegría peculiar y no pudo contenerse para conta una feliz noticia. "Todos los programas van a hablar de esto. Es una tapa para mi vida", empezó. Luego, admitió: "Chicos, no me aguanto más. Les voy a contar: voy a ser abuela".

Luego de dar a conocer esta feliz noticia, Barbarossa reveló la forma peculiar en la que se enteró de la noticia. "Saben que soy una bruja porque Anita me trajo un regalo y lo puse en esa silla y dije: 'se lo voy a dar a Ignacio, mi sobrino nieto’", empezó. Luego, sumó: "Y después dije: '¿por qué se lo voy a dar a Ignacio? lo voy a guardar para mi nieto'".

En este marco, confesó: "No sé por qué mi nieto... Entonces la llamo a Luci, su nuera, y le digo: 'Lucy, ¿vos no tenés nada para decirme?'. Y me dice Lucy: 'No, ¿Por qué?', y yo le dije '¿Vos estás bien? ¿no tenés nada seguro qué contarme?'". Finalmente, tuvieron que contarle la verdad: "Y ahí me dijo: '¿Quién te contó?' y yo le pregunté directamente. Me repreguntó quién me contó y yo le dije 'Nadie. Me bajó'".

Georgina Barbarossa se cruzó feo con una entrevistada en vivo: "Dejanos hablar"

Georgina Barbarossa protagonizó un tenso momento en vivo en A la Barbarossa con una entrevistada. La joven, llamada Nair, fue convocada por la conductora para hablar sobre la desaparición de su amiga, Belén Maida, la estudiante de la Licenciatura en Folklore en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) que fue vista por última vez el pasado 9 de abril de 2023, en el barrio porteño de Almagro. Nair, compañera de Belén, hizo un comentario que no le gustó nada a Barbarossa, quien la frenó en seco en plena nota.

Todo comenzó cuando el panelista Paulo Kablan dijo unas palabras de introducción sobre Belén, destacando que la joven tendría problemas de adicciones. Nair, quien estaba desde el otro lado en una videollamada, aprovechó la situación para pedirles a los periodistas de todos los medios que dejaran de revictimizar a su amiga enfatizando información de ese tipo, como su consumo de sustancias o demás datos innecesarios de su vida íntima.

"Me parece súper importante que trabajemos el tema de la revictimización cuando damos datos. El tema del consumo es irrelevante con respecto a la búsqueda. El tema de si pedía o no pedía plata a la familia también es irrelevante y revictimiza a mi compañera", remarcó la joven. Y agregó: “Seguramente en el piso que ustedes están, muchas personas consumen y no por eso están desaparecidas”.

Inmediatamente, Barbarossa la interrumpió: “No, mi amor, no, no, no, pará. Esperá, Nair querida. No, mi amor”. "No, por favor. Necesito decir esto porque seguramente muchas personas también estén pidiendo plata a la familia y no por eso estén desaparecidas. Son datos irrelevantes que revictimizan”, remarcó Nair. Una vez más, la conductora la frenó.

"No, mi amor, escuchanos, tesoro. Hijita, dejanos hablar, tesoro. Al contrario, nosotros estamos tratando de ayudar en la búsqueda buscando la cantidad de pautas y de puntas que tenemos por distintos lados. Me parece una acusación muy fea la que estás haciendo, tesoro, realmente”, sumó Georgina, furiosa.

Ante esto, la amiga de Belén insistió con que la apertura del caso no fue apropiada. "No queremos que estos datos sean los que salen a la luz, simplemente que ella está desaparecida”, enfatizó la joven. “¿Sabés cuál es el tema, Nair? Te lo digo porque, lamentablemente, siempre tengo que poner el mismo ejemplo de tener un familiar que pasó por este tipo de adicción, y la realidad es que sí importa si tiene un tema de consumo”, opinó Analía Franchín.