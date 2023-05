Georgina Barbarossa dejó mudos a todos en vivo: "Me explota el corazón"

La conductora de televisión sorprendió a sus compañeros de panel en pleno vivo. Georgina Barbarossa se mostró extasiada por una fuerte noticia que recibió.

Georgina Barbarossa sorprendió a todos en pleno vivo de Telefe por una noticia que le significó una golpe de emoción. La conductora y actriz les advirtió a sus panelistas que les iba a dar una información que los haría tambalearse debido al asombro.

"Explota, explota mi corazón... Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer... Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor. Chicos, no me aguanto más", soltó Georgina en A la Barbarossa con un tono que demostraba su profunda emoción.

La estrella de tiras como Duce Amor y Viudas e Hijos del Rock and Roll cortó con el suspenso que había creado de manera abrupta y soltó la noticia que la puso feliz. "¡Voy a ser abuela! ¿Saben que yo soy una bruja? Porque volví y me habían traído un regalo que era para mi sobrino nieto. Entonces, lo puse en la silla y dije: ‘Se lo voy a dar a Ignacio’. Pero después dije: ‘No, no se lo voy a dar a Ignacio, lo voy a guardar para mi nieto’", exclamó la celebridad de televisión ante las felicitaciones de sus compañeros.

Georgina tiene dos hijos mellizos, fruto de su amor con Miguel "Vasco" Lecuna, fallecido en 2001 en un asalto callejero. Juan es quien hará abuela a Georgina, ya que tendrá a su primogénito con su pareja Lucy.

La revelación de Georgina Barbarossa sobre el futuro laboral de Jey Mammón

"Ese momento no fue incómodo para nada. Yo ni me enteré. Es el programa de Jey. Cuando fue todo su despelote, estaba en el cúspide de la ola. Este (La Peña de Morfi) es el programa de Jey y conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles y es un músico de la hostia, entonces es lógico que la gente lo extrañe", informó la presentadora de televisión en alusión al presente de Mammón. Y sumó: "Ahora hay que bancarlo y ver qué es lo que va a suceder, es un momento en el que está todo caliente. No es que me moleste, yo lo quiero a Jey pero no me gusta más hablar del tema. Creo que hay que dejar todo en stand by y Jey tiene que poder ordenarse y volver a tener su lugar, tiene que volver a trabajar de una u otra manera. Quizás ahora trabaje desde su casa, no sé como es el tema".