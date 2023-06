Filtran la verdad sobre la crisis de Julián Álvarez y su novia, Emilia Ferrero

Por qué se separaron Julián Álvarez y Emilia Ferrero: todos los detalles de su crisis.

Se revelaron detalles sobre la crisis que enfrentaron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en diciembre de 2022. Según trascendió, la pareja tuvo una breve separación tras esta situación. Si bien al día de hoy se siguen mostrando juntos y felices en sus redes sociales, esta crisis no pasó desapercibida entre los fanáticos del campeón del mundo, quienes se preguntaron cuál habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Resulta que a fines de 2022, un grupo de niños fanáticos de Julián se acercaron a pedirle autógrafos y fotos. Emilia no reaccionó de la mejor manera y, harta de la falta de privacidad, les pidió a los niños que no lo molestaran. Una persona que estaba allí presente filmó toda la situación y Ferrero fue duramente criticada en las redes sociales por su actitud.

A partir de esto, corrieron rumores de que se separaron. “Quizá se le chisporroteó el dedo, pero lo que a mí me cuentan es que está todo mal. En las historias de Instagram él no ha compartido nada en las últimas horas. Seguramente sea algo pasajero como consecuencia de la ebullición que hubo por este tema, pero la campaña en redes es tremenda y probablemente ella no la esté pasando nada bien", había informado Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

Por su parte, Paula Varela sumó que, según la información que le llegó, "ella es muy celosa y posesiva". "Contamos algunas cosas acá de Luciana Salazar que habrían despertado sus celos. Ella es controladora y él ya no se la estaría bancando”, sumó la panelista. Aparentemente, el jugador de River Plate se cansó de estas situaciones y tuvieron una breve separación.

El romántico posteo de Julián Álvarez para su novia Emilia

Meses después de este distanciamiento, el futbolista realizó un posteo en su cuenta de Instagram para desearle un feliz cumpleaños a su novia. "Me hace feliz verte feliz, me hace feliz que se cumplan tus deseos y me haría muy feliz que todos tus sueños se hagan realidad. Gracias por estar siempre, gracias por apoyarme, gracias por enseñarme y gracias por ser como sos. Nunca dejes de sonreír, te mereces todo. ¡Feliz cumpleaños, María Emilia, te amo un montón!", escribió el deportista. Su publicación se llenó de likes y comentarios por parte de sus seguidores y Emilia le respondió: "Muchas gracias por todo mi amor! A tu lado ya soy feliz. Te amo mucho".