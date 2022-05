El incómodo momento que vivió Paula Varela en El Trece: "Terminé desnuda"

La locutora presenció una insólita situación pero pudo salir airosa. Paula Varela apeló al humor en pleno vivo de Socios del Espectáculo.

Paula Varela vivió un incómodo momento en medio de una improvisada coreografía que hizo en el ciclo Socios del Espectáculo. La panelista se mostró algo avergonzada por la situación en la que se vio envuelta tras un paso de baile fallido.

Todo comenzó cuando el actor español Toni Gelabert se presentó como entrevistado en el programa de El Trece, como promoción de su participación en la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. El ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tiene una lógica relajada y divertida, por lo que los momentos de baile son de lo más común en el piso. Fiel a estilo del programa, Varela se puso a danzar junto con el actor y ocurrió un imprevisto.

En primer lugar Varela causó gracia al moverse al ritmo de la canción La Ley y la Trampa de "El Chaqueño" Palavecino. Acto seguido, la locutora bailó una adagio junto con Gelabert y vivió un incómodo momento ya que, al querer levantarla para hacer un truco, le corrió la pollera y se la vio en paños menos. Varela apeló a su humor en esa situación y se rio junto a todos los miembros del programa. "Chicos, no se puede. Una está vestida y termina desnuda. Perdón a mi. Pero no pasó", soltó la panelista. Y Mariana Brey agregó: "Por cierto, tu culo divino".

Fuerte descargo de Rodrigo Lussich contra "La Negra" Vernaci

Elizabeth Vernaci criticó a los programas de chimentos que aprovecharon el mal momento de Felipe Pettinato para hacer un show de esa situación e incluyó al ciclo Socios del Espectáculo en su descargo. "Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera. Lo cierto es que había alguien esperando a Roberto Pettinato, que está en días muy demandado por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo. No era de mi programa, de Socios del Espectáculo", expresó Lussich a modo de respuesta a la locutora.

"Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierda. Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mierda que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir", cerró el conductor.