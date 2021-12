Paula Varela destrozó a La China Suárez y le contestó: "No necesito inventar"

Paula Varela, periodista de Intrusos, cruzó a "La China" Suárez y le respondió tras el enojo de la actriz con ella tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

La disputa personal entre María Eugenia "La China" Suárez y Paula Varela continúa y se profundiza con el correr de los días. Ahora, la panelista de Intrusos (América TV) fue la que tomó la iniciativa y le respondió a la actriz después de que ella se fastidiara en Instagram porque la periodista se hizo eco del rumor de que ella le habría mandado un video íntimo caliente a Eduardo Cruz, la pareja de Eva De Dominici.

La comunicadora aprovechó que los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le cedieron la palabra y liquidó a la ex Casi Ángeles. Ya de entrada en el programa de televisión, hubo una introducción al respecto y luego "Paulita" se quedó directamente en primer plano durante casi diez minutos para brindar su versión sobre lo sucedido.

Paula Varela le contestó La China Suárez y la liquidó: "No necesito inventar"

Tras la molestia de la joven artista, la integrante de Intrusos fue contundente. Así, se dirigió a la tercera en discordia en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el WandaGate que impactó a la farándula argentina: "No hay mentira, querida Eugenia, porque nunca hubo una concreta verdad. Lamento profundamente que esto te haya saltado tanto. Por algo será, vos sabrás...".

Además, Varela hizo hincapié en que no fue ella quien sacó a la luz el trascendido, sino que simplemente repitió algo que le había llegado. Y se defendió como profesional: "No necesito inventar ninguna información. Muchas veces, por el camino se va dejando gente herida que después habla... Y nos cuenta cosas a los periodistas".

"Me llegó esta información de vos, como me puede llegar de cualquier otra persona", profundizó quien ya lleva casi dos décadas en la pantalla chica nacional. De paso, argumentó: "Como siempre, cuando es un rumor lo damos en potencial. Así que, ya la palabra mentira ni siquiera tengo que aclararla y ni explicar mi trabajo porque todos me dieron la razón en esta historia. Hasta la propia Wanda salió a decir que vos habías tenido una charla con ella".

Si bien el furioso descargo siguió por varios instantes más, Paula Varela sentenció a modo de balance acerca de lo ocurrido con "La China" Suárez: "Evidentemente tiene algo contra mí, pero yo contra ella no tengo nada. Me parecés hermosa, Eugenia, y te deseo lo mejor. Esto que subiste, a mí no me pone mal ni mucho menos. No me pasa nada con eso".

Paula Varela y su furiosa respuesta contra "La China" Suárez en Intrusos, por América TV.

La China Suárez se enojó con Paula Varela: "Las pelotas por el piso"

Enterada de que en Intrusos comentaron que ella le habría enviado una filmación hot a Eduardo Cruz, la pareja de Eva De Dominici, la modelo de 29 años se fastidió mucho y lo dejó en claro mediante dos historias en su cuenta oficial de Instagram (@sangrejaponesa): “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? @palivarela. Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez”.

Muy molesta, Suárez remató: “No tengo idea de quién es ese hombre, dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar, ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo? Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro porque, por ahora, mi salud mental está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’ y son los primeros en ejercerlo”.