Multitudinaria marcha de antorchas en defensa de la educación pública

Foto de la marcha universitaria del 22 de mayo del 2025

Comenzó esta tarde la marcha universitaria y el antorchazo en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de un aumento presupuestario y el pedido de la "urgente" actualización salarial. La movilización fue a lo largo y ancho de todo el país y la expectativa es poder poner una fecha para hacer una movilización masiva como la del año pasado y volver a insistir con un proyecto de ley de financiamiento universitario, después de que el presidente Javier Milei vetara el texto que había aprobado el Congreso.

La jornada, que también contó con clases públicas en Ciudad de Córdoba, fue motorizada por docentes, no docentes y estudiantes. "Hoy tuvimos jornadas diferentes en muchas universidades. A la mañana en Junín, ayer en Pergamino y hoy acá en la Facultad de Medicina", relató Jorge Mendoza, trabajador no docente a C5N. En el mismo móvil, una estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA agregó: "Estamos acá para reclamar la triplicación del presupuesto universitario, no tenemos confianza en el Congreso, Milei vetó la ley de financiamiento asi que lo que nos queda es aportar a las calles y el movimiento educativo”.

El antorchazo empezó a las 17 hs en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires y terminará y de allí marchan al Palacio Pizzurno, y un grupo se desprenderá de allí e irá hasta la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Un nuevo proyecto de financiamiento universitario

Parte del reclamo universitario, acompañado por 48 horas de paro, es la exigencia de una nueva ley presupuestaria, luego de que Milei vetara la que había aprobado el Congreso. En diálogo con El Destape AM 1070, el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, dijo que el nuevo proyecto que elaboraron resuelve "estructuralmente" el problema no solo en el presente sino a mediano y largo plazo. "(Hicimos) Una proyección de cuánto debería ser la inversión en educación superior hasta el 2031. También decimos claramente de dónde tienen que salir los recursos", explicó el rector. Y agregó que la comunidad educativa apuesta al apoyo en la sociedad como lo tuvieron el año pasado.

"En todos los aspectos estamos peor (que el año pasado). En materia presupuestaria los gastos que recibimos mes a mes para funcionar; tenemos un desfasaje importante entre los incrementos que recibimos y la inflación rgistrada de noviembre del 2023 hasta la fecha cerca del 100%; en materia de obras no hay ninguna novedad", abundó.