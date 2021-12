Las consecuencias de Rodrigo Lussich tras su accidente: "Vino una ambulancia"

El periodista vivió una dura noche después de haberse caído de espalda en una emision de Intrusos.

Rodrigo Lussich se refirió a la brutal caída que tuvo en una reciente emisión de Intrusos y reveló cuán afectado quedó su cuerpo tras el accidente. El periodista se tropezó en medio de una coreografía y cayó de espalda al piso.

"Estaba con una contractura de cuello de hace un tiempo, que la iba llevando, ya muy leve. Pero tenía torticolis. Y cuando me caí, para no golpearme la cabeza contra el piso, por acto reflejo tensé el cuello. Ahí me dio un latigazo fuerte en la contractura. Pero nos pusimos a bailar y seguimos", expresó el conductor de América TV en alusión al momento vivido al aire, cuando bailaba una canción de Luis Miguel con la panelista Paula Varela.

Lussich continuó con su descargo y aludió a cuánto sufrió por la noche, cuando su cuerpo estaba en reposo. "Pero eso después se enfrió. Anoche, otra que Tusam. Estaba duro, duro, duro. Terminé con una inyección, vino una ambulancia a mi casa. Fue larga la noche", relató. Así, el periodista dejó en claro que lo que pareció un evento gracioso en en programa, luego cobró otra gravedad.

La emoción de Rodrigo Lussich, en una visita de su madre a Intrusos

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Intrusos, cumplen años el mismo día y recientemente decidieron hacer una sección especial por su aniversario, en la que invitaron a sus madres al programa. "Los padres para mí son todo, no hubiéramos llegado a donde estamos sin ellos. Me acuerdo de cuando vinimos a Buenos Aires a vender café en la calle y nos la arreglábamos así, ella siempre se la rebuscaba para tener algo", expresó el uruguayo.

"Rodrigo era divino, como ahora. Le encantaba el teatro. Desde chiquito, él me decía que quería ser periodista y cumplió su sueño, así que estoy muy feliz por él, orgullosa por la carrera que ha hecho y que todavía hace. Se humanizó mucho. Cuando termina el programa siempre le mando WhatsApp pero bien, siempre le hablo bien", enunció su madre, lo que causó lágrimas en el periodista.

"Mamá vive en Pilar, no vive acá cerca, vive en el campo. Cuando termina el programa siempre me manda algo, hay días que se atornilla de la risa... Cuando yo hice los primeros programas de radio, a los 14 años, ella era mi vendedora de publicidad, mi productora. Mamá hacía tres o cuatro viajes al día, íbamos con los termos… Había pan con milanesa también. Siempre paró la olla, siempre. Te amo, mamá", cerró Lussich, invadido por la emoción.