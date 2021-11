Sueño bendito: quién es Lorena Gaumont, la misteriosa amante Maradona

Interpretada por la actriz Eva de Dominici, la misteriosa amante que aparece en el quinto capítulo despertó sospechas entre los fanáticos de Diego Maradona, quienes aseguran que se trata de una famosa cantante popular.

Amazon Prime video presentó el viernes los primeros cinco capítulos de Maradona: Sueño bendito la serie basada en la vida del ídolo que traspasó el fútbol Diego Maradona. En la ficción se muestra a una cantante que fue amante del "Pelusa", personaje que levantó sospechas entre los fanáticos de "El 10". ¿Quién es Lorena Gaumont, la enigmática mujer que conquistó a Diego?

El personaje que interpreta Eva de Dominici es una cantante que estaba de gira por España en los turbulentos tiempos de Diego Maradona en el Barcelona. Estaría basado en Lucía Galán, la mitad del dúo Pimpinela.

“Él me dijo en ese momento estaba separado de Claudia Villafañe. Teníamos veinte y pico de años. Era el Diego sano, el Diego divertido, simpático y familiero. Era el mejor Maradona”, recordó Lucía Galán en una entrevista brindada a Clarín.

ATENCIÓN SPOILER: NO LEA SI NO VIÓ HASTA EL QUINTO CAPÍTULO DE MARADONA: SUEÑO BENDITO

En el quinto capítulo de la serie, Nazareno Casero (Diego Maradona en su momento de estrellato profesional) y Eva de Dominici (la cantante Lorena Gaumont) protagonizan una escena de sexo muy subida de tono que calentó las redes y despertó los rumores en Twitter y redes sociales.

Es inminente el estreno de la serie sobre la vida, la magia dentro de la cancha y los escándalos extradeportivos de Diego Maradona en Maradona: Sueño Bendito, por Amazon Prime Video. Por lo tanto, la mencionada plataforma de streaming adelantó los primeros tres capítulos, aunque luego los bajó, para que los seguidores del exfutbolista estén pendientes del debut y quieran verla cuanto antes.

En uno de esos episodios se recuerda que una de las situaciones que más incomodó al entorno del "Diez" fue una acalorada y picante discusión ocurrida el 4 de enero del 2000 entre su madre, "Doña Tota", y su esposa y madre de sus dos hijas, Claudia Villafañe. Mientras que "Pelusa" estaba internado y convaleciente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por una sobredosis de cocaína tras una fiesta, su madre lo tomó fuerte de una de sus manos y entonces sucedió el cara a cara directo entre dos de las mujeres más importantes de su vida.

En el programa de televisión Confrontados, por El Nueve, la conductora Marina Calabró y el panelista Gustavo Méndez leyeron parte de una charla que se da cuando el protagonista, interpretado por Juan Palomino, se encontraba internado al borde de la muerte en Uruguay por su adicción a las drogas, principalmente a la cocaína, dos años y tres meses después de su retiro como deportista profesional. Luego de una fiesta a la que el crack había asistido, en el país vecino también se encontraban su entonces representante Guillermo Cóppola y Carlos Ferro Viera, un amigo intimo del "Pibe de Oro".

Allí, "Doña Tota" responsabilizó a Claudia por haber "descuidado" a su hijo, algo que por supuesto a la esposa del exjugador no le gustó nada. “¿Qué le pasa, ´Tota´? ¿Por qué me dijo eso tan feo, en serio cree que no cuidé a su hijo? Diego tiene este problema hace 15 años y yo vengo luchando en soledad sin que nadie me acompañe”, habría sido la respuesta de Villafañe, caracterizada por Julieta Cardinali.