Soledad Pastorutti enmudeció a todo el folklore por lo que hizo en Los Ángeles: "Volvimos"

Soledad Pastorutti compartió un sorprendente posteo en sus redes.

Soledad Pastorutti tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y recientemente sorprendió a todos ellos con un posteo llamativo sobre lo que hizo en Los Ángeles. La artista se mostró súper feliz y contenta por lo que había vivido y decidió anunciarlo ante sus fans.

La voz de canciones súper populares como Entre a mi Pago si Golpear y Tren del Cielo atraviesa un álgido momento a nivel profesional, con un reconocimiento y proyección internacional, tras haber ganado un Latin Grammy en la última ceremonia de La Academia. En ese sentido, Pastorutti fue invitada por Dante Gebel para ser entrevistaba en su programa La Divina Noche, grabado en Los Ángeles.

En su reciente posteo de redes sociales, Pastorutti les contó a sus seguidores detalles de lo que hizo en esa visita y cuándo podrán ver ese contenido: "Los Ángeles y La Divina Noche. Fue una hermosa experiencia junto a Dante Gebel. Gracias por la invitación! La pasamos muy bien, volvimos a ser niños en los parques y disfrutamos de charlas hermosas!!! No se pierdan el programa a las 23:15h por El Trece", comentó la artista.

El recuerdo de La Sole y Luciano Pereyra sobre la primera vez que cantaron juntos

"Fue en el Luna, yo estaba celebrando diez años de música creo y bueno ahí viniste y cantamos Por Volverte a Ver, pero después nos quedamos charlando arriba del escenario como una hora (risas)", soltó Luciano. "Sí, hicimos nuestro stand up de siempre. Nos pusimos a boludear y la gente se prendió", agregó La Sole. Acto seguido, la artista bromeó:" Yo creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa". Por su parte, Luciano remató la humorada: "Sí, este es el último trabajo musical que hacemos y salimos a las pistas con nuestro stand up".

La Sole, en vivo.

La emoción de La Sole, a 28 años de sus comienzos

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock. En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró Soledad, en diálogo con El Planeta Urbano.