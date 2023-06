La mentira que llevó a Julián Álvarez a River: "No pudo creer"

La mentira que fue clave para que Julián Álvarez llegara a River. La revelación de Gabriel Rodríguez, uno de los entrenadores que tuvo en las inferiores, sobre el delantero de Manchester City.

Una mentira fue clave para la llegada de Julián Álvarez a River en 2015, cuando todavía estaba su Calchín natal en Córdoba. Así lo reconoció Gabriel Rodríguez, uno de los entrenadores a los que el delantero tuvo durante su etapa en las divisiones inferiores del club de Núñez. Con mucha experiencia en "El Millonario", el técnico de 63 años recordó cómo fue el curioso arribo de "La Araña" a la institución.

En la columna en The Coaches Voice, el DT que también trabajó en San Lorenzo, entre otros, reconoció que mintió para que el crack estuviera en la Ciudad de Buenos Aires con apenas 15 años. “Lo llamé por teléfono y ahí me sorprendió que atendiera la llamada desde la cabina de un camión. Resulta que el padre de Julián manejaba camiones, transportando mercancías agrícolas por distintas rutas de Argentina”, comenzó.

“Yo me presenté. Le dije que era el coordinador de fútbol infantil de la academia de River, que había visto a su hijo jugar y que me parecía un chico muy interesante para ingresar en el club. Tres mensajes enunciados de manera seguida y directa”, detalló uno de los descubridores del futbolista de Manchester City. Incluso, rememoró que “el padre de Julián no pudo creer la conversación" y puntualizó: "Creo que incluso dudó de que realmente fuera cierto lo que contaba. Pero sí lo era. Lo que no era cierto es que yo había visto a su hijo jugar. Esa fue la mentira”.

Julián Álvarez, multicampeón con River.

Igualmente, Rodríguez aclaró que “la persona que vio a Julián, y por lo tanto, lo descubrió para el fútbol profesional fue Alfredo Alonso”. Acerca de su colega, reconoció: “Alfredo me contó que había ido a hacer una prueba a Embalse, Córdoba, y ahí vio a Julián. ‘Juega bárbaro’, me dijo. Después me dio algunos detalles de él, pero realmente no me hizo falta saber nada más para saber que me hablaba de un jugador distinto porque yo tenía plena confianza en Alfredo, aunque ya no formara parte de la red de captadores de River”.

Si bien repasó que Argentinos también tuvo la intención de fichar al delantero en aquel entonces, especificó que “no tenía la estructura que sí tenía River en su fútbol formativo, como tampoco la capacidad para poder albergar a Julián al menos una semana para las pruebas". Además, expresó que "Alfredo estaba enojado porque Argentinos no podía darle la manutención al chico" y explicó: "Ante eso, yo le pedí el teléfono del padre de Julián. ‘Lo voy a invitar a probarse en River sin haberlo visto jugar´, pensé”.

“Después de mi presentación y de su incredulidad, continué diciéndole que me gustaría que Julián fuera a conocer la academia y a hacer unos entrenamientos con nuestras divisiones: ‘He visto muy buenas condiciones en él y realmente creo que podría cubrir un lugar dentro de la institución’", amplió Gabriel. Al respecto, repasó que "su respuesta fue que le dejara hablarlo en casa con la señora y Julián" y cerró: "Después de eso, me llamaría. Y un día después, lo hizo para decirme que sí. Sólo diez minutos después de empezar la prueba, lo mandé a fichar. No todos los jóvenes llegan a la Academia de River como él".

Las estadísticas de Julián Álvarez en River