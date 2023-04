Feroz cruce entre Ángel de Brito y Cinthia Fernández: "Más fuerte"

La panelista se sintió decepcionada por su exjefe y se lo manifestó en Twitter. El periodista redobló la apuesta y le contestó de forma tajante.

Cinthia Fernández y Ángel de Brito, además de ser compañeros en LAM, eran buenos amigos. La bailarina fue su panelista hasta que el programa se mudó a América, pero eso no impidió que sigan teniendo una buena relación. Al menos así fue hasta el pasado martes por la noche, cuando el periodista entrevistó a la vecina con la que la Fernández tuvo un enfrentamiento.

Tras ver la nota en LAM, Fernández tomó su cuenta de Twitter y compartió la decepción que sintió por la actitud de su ex jefe: "Pensé que eras mi amigo… Y podía pedirte que pasaras mi audio. Parece que no. ¡La verdad no entiendo nada! En fin". De inmediato, el periodista redobló la apuesta: "Quizás @cinthifernandez me puede enseñar a hacer un programa. Lo voy a meditar #lam".

El intercambio de mensajes llamó la atención de la red social y horas más tarde, durante la madrugada de este miércoles, el conductor comenzó a recibir consultar de sus fans sobre lo sucedido. Pero optó por concluir el tema: "Ubicate, pendeja #LAM".

Sin embargo, con el correr de las horas la polémica volvió a encenderse, ya que una seguidora le indilgó a De Brito que le había parecido muy fuerte que haya retuiteado "algo que la trata de psiquiátrica" a Fernández. Pero el periodista respondió con contundencia: "Lo expliqué en privado y en público. Más fuerte, es ser desagradecido".

¿Qué pasó con Cinthia Fernández y su vecina?

La semana pasada se volvió viral un video en la que se la vio enfurecida en una discusión con sus vecinos. Las imágenes vieron la luz en el programa A la Tarde, cuando el abogado de la familia que se enfrentó a la bailarina en diciembre de 2022 en Punta del Este informó que le iniciaran un demanda millonaria.

"Esto que hizo, pegar con la mano, hizo lo mismo disparando con gas (pimienta), si tuviera un revólver los habría matado", sostuvo el letrado al contar el accionar de la acróbata con unos adolescentes que vandalizaron la puerta de su casa. Por su parte, Augusto Tartúfoli agregó: "¿Vos tenés problemas con alguien? No lo resolvés a los gritos, no lo resolvés peleándote. Cinthia Fernández actúa de manera primitiva”.

Leila, la madre de la chica que estaba festejando su cumpleaños de 15 cuando sucedió el incidente, le dio una entrevista a LAM y la expanelista se enfureció. "Lo cholula que resultó la vecinita no se puede creer. Cierto, me olvidaba tiene al hijo que lo manda a casting. Ahora entiendo todo", expresó Cinthia en Twitter. Luego, cuando Yanina Latorre defendió a la mediática explicando que el gas pimienta que usó era muy pequeño como para rociar a 100 personas, ella disparó: "Las mentiras de la vecina cholula encandilada por la cámara".

En otro tuit, Cinthia cruzó a Ángel de Brito por decir que ella había entrado a la casa de Leila, cuando hay audios que comprueban que estuvo solo en el jardín de la propiedad. "El cariño por Cinthia Fernández las nubla", acotó el conductor, mientras las angelitas tomaban partido por la famosa.