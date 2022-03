Cinthia Fernández reveló la verdad de su ausencia en LAM: "Me fui llorando"

La bailarina contó todo sobre su salida del ciclo de Ángel de Brito. Mientras que LAM se pasó a América, Cinthia Fernández continúa en El Trece.

Cinthia Fernández dio a conocer el verdadero motivo por el que decidió no sumarse a la nueva temporada de LAM. La exparticipante de Bailando por un sueño dejó atrás el ciclo de Ángel de Brito y actualmente se desempeña como panelista en Momento D, el programa que conduce Fabián Doman en El Trece.

Fernández hizo alusión a cuántas ansias tenía por continuar como miembro de LAM, pero dio a conocer que por una cuestión de horarios no pudo amoldarse a la nueva era del programa de Ángel de Brito. "Soy madre de tres nenas. El tema es que se van a las 8. Las nenas salen a las 16.30, llegan a las 17. Y tienen actividades todos los días. Yo vivo en Plumas verdes. Tengo que salir a las 18 de acá y las veo una hora a las nenas", explicó la bailarina.

"Es el único motivo por el que les diría que no. La cuestión es que estuvimos hasta último momento. Rogaba que no fuera a la noche, que no fuera a la noche. Me acerqué a la oficina, me fui llorando", continuó Fernández sobre cuánta angustia le generó tener que cerrar la etapa de su panelismo en Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: " No quería dejar de estar. Son circunstancias de la vida. Siempre voy a ser una Angelita. Siempre voy a tirar algún mensaje. Siempre voy a ser una Angelita satelital".

La furia de Cinthia Fernández al aire de Momento D

Fernández se expresó sobre el castigo a violadores y aseguró que está a favor de la pena de muerte en esos casos. "¿Saben lo que pasa en estos casos? La consecuencia es perpetua. Por eso digo, ¿por qué tardar tanto? Y además de eso después les dan penas que dan vergüenza", enunció con un contundente tono la celebridad, ante una noticia de un caso de abuso sexual que la hizo estremecerse al aire.

"Si yo soy un juez, me daría vergüenza decirle a la familia que a este tipo le corresponden apenas unos años. Cuando la tortura para la víctima y para la familia es permanente. Yo les encajaría una inyección y chau violadores. ¿Para qué sirven? ¿Se recuperan estos tipos?", continuó la artista. Y cerró con una frase en alusión al gasto público: "Encima a los que están en la cárcel los tenemos que mantener nosotros. Ojalá existiera la pena de muerte para éstos".