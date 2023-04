Se filtró un video de Cinthia Fernández sacada contra sus vecinos: "Los habría matado"

La bailarina protagonizó un escandaloso hecho con sus vecinos y fue grabada. Cinthia Fernández se violentó en una discusión con sus vecinos de Punta del Este.

Cinthia Fernández volvió a ser el centro de atención de la prensa tras la viralización de un video que la muestra enfurecida en una discusión con sus vecinos. La panelista de televisión y acróbata no contuvo su ira y arremetió contra los habitantes de una casa cercana a la suya por la música alta a la madrugada.

"Esto que hizo, pegar con la mano, hizo lo mismo disparando con gas (pimienta), si tuviera un revólver los habría matado", enunció el abogado Roberto Casorla en el ciclo A la Tarde, en alusión al hecho ocurrido en diciembre en Punta del Este. Por su parte, Augusto Tartúfoli agregó: "¿Vos tenés problemas con alguien? No lo resolvés a los gritos, no lo resolvés peleándote. Cinthia Fernández actúa de manera primitiva”.

Mazzocco trató de llevar raciocinio a la situación y aseguró que su teoría se basó en que pasó algo grave antes del momento que se ve en el video, que explicaría el estado de furia de Fernández, a pesar de que dejó en claro que la violencia nunca debe ser el medio para arreglar una situación.

Fernández publicó en sus historias de Instagram que duerme en el sillón al lado de la puerta de su casa, ya que unos jóvenes que estaba en una fiesta vecina la pateó y la rompió el pasado fin de semana. "Cuarta noche que ‘duermo’ en sillón/colchón al lado de la puerta. La gracia de 4 maleducados", escribió la panelista de Nosotros a la Mañana.

La emoción de Cinthia Fernández en sus redes sociales

La exparticipante de Bailando por un sueño vende productos por internet y recientemente se mostró agradecida con sus seguidores por un logro que no pensó que alcanzaría. "Oficialmente, en 24 horas nos vaciaron, agotaron todo. No sé cómo agradecerles. Más de 250 kits, más de mil productos están en viaje a sus casas. Lloro porque no puedo creer lo que pasó. La respuesta en tiempos tan difíciles del país. Han puesto productos míos en los puestos número 1 de Argentina. Una parte de mí está en sus casas. Me eligieron y hoy más que nunca está todo muy mal", escribió Cinthia en una series de historias de Instagram. Y sumó: "Llorando de emoción les digo gracias. Les juro que no caigo. Los amo", en alusión a lñas ventas de los productos de maquillaje que vende.