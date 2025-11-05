Feinmann pidió disculpas tras agredir a dos trabajadores del Garrahan.

Eduardo Feinmann se refirió en su programa de este miércoles a la enérgica discusión que mantuvo el día anterior con dos trabajadores del Garrahan, en una charla que terminó convirtiéndose en agresión y gritos en el estudio, así como el evidente enojo de ambas partes con las contestaciones del otro.

"Ustedes usaron a los chicos. Cuando los chicos estaban internados ustedes hacían quilombo en la puerta", expresó el reconocido trabajador de prensa en uno de los pasajes más calientes. "¿Sabe la cantidad de hitos médicos que se hicieron durante el conflicto? Este tipo de salud diezmado lo hizo, contra periodistas como ustedes", le recriminó uno de ellos.

Feinmann tuvo un duro cruce con trabajadores del Garrahan.

"Ustedes son sindicalistas, no son médicos", los chicaneó el conductor. "Estamos poniendo todos los días la cara", sostuvieron, mientras este último aseveró que le enoja que le "hayan mentido" por aparecer estos en una lista de candidatos. "A usted lo que le molesta es que una mujer le responda", respondió una de las personas invitadas. "No me venga con mujer, me está respondiendo como política. Usó a los chicos para ser candidata y para llegar al parlamento. Vamos, señora. Pero no le dio los votos, porque la gente no es idiota", refutó.

El pedido de disculpas de Eduardo Feinmann

"Lo único que tengo para decirle a usted, que es nuestra audiencia de todos los días y a quien agradezco profundamente, es quizá el mal momento que les hice pasar. Pero es con ustedes, no con esta gente que estuvo sentada conmigo, con ustedes. Es más, yo me vi y no me gusté, la verdad", deslizó primeramente en la emisión de este miércoles.

"Al principio sí, después no. Lo que pasa que el vivo de una nota y el hecho de tantos años de enfrentar a esta gentuza. Y no hablo por el Garrahan, hablo de gentuza, sindicalistas. Se me fue... alguien me dijo hoy 'y por ahí se te soltó la cadena'. Y por ahí sí, le pido disculpas a usted, a quien me debo yo todos los días, a usted que está del otro lado, le pido mil disculpas por ese mal momento. Yo me vi y no me gusté", concluyó.