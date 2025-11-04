Eduardo Feinmann cuestionó a dos trabajadores del Garrahan.

Eduardo Feinmann protagonizó un polémico cruce al aire, mientras conducía su programa de A24, al cual invitó a dos trabajadores del Hospital Garrahan. En determinado momento, los ánimos empezaron a caldearse y todo terminó en gritos, a tal punto que el periodista insultó a los invitados ofendiendo su profesión y acusó a sus interlocutores de "usar a los niños" para cuestiones políticas.

Desde luego, el recorte de la emisión se viralizó en las redes sociales y generó opiniones de todo tipo, haciendo hincapié en el trato de Feinmann y los señalamientos que le hizo a personas que actualmente labran con una emergencia pediátrica recalcitrante, aún cuando el proyecto de ley alusivo fue "des-vetado" por el Congreso (aunque con su aplicación puesta "en suspenso" por el gobierno de Javier Milei).

Eduardo Feinmann contra dos trabajadores del Garrahan

"Ustedes usaron a los chicos. Cuando los chicos estaban internados ustedes hacían quilombo en la puerta", expresó Eduardo Feinmann en uno de los pasajes más calientes de la discusión. "¿Sabe la cantidad de hitos médicos que se hicieron durante el conflicto? Este tipo de salud diezmado lo hizo, contra periodistas como ustedes", le espetó uno de ellos.

"Ustedes son sindicalistas, no son médicos", los chicaneó el conductor. "Estamos poniendo todos los días la cara", le respondieron, mientras este último aseveró que le molesta que le "hayan mentido" por aparecer en una lista de candidatos. "A usted lo que le molesta es que una mujer le responda", sostuvo una de las personas invitadas. "No me venga con mujer, me está respondiendo como política. Usó a los chicos para ser candidata y para llegar al parlamento. Vamos, señora. Pero no le dio los votos, porque la gente no es idiota", refutó.

"¿Sabe qué? Confío en la audiencia, que no es idiota, y que yo supongo que mañana me van a decir 'qué ovarios que tenés de sentarte adelante de Feinmann y decirle lo que se merece'. Todas las infancias importan Feimann", lanzó la mujer.