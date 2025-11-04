Eduardo Feinmann y Mayra Mendoza se cruzaron fuertemente.

La tragedia ocurrida en el Club Argentino de Quilmes, donde un niño de ocho años perdió la vida tras caerle un arco de handball encima, derivó en un violento cruce entre Eduardo Feinmann y la intendenta Mayra Mendoza. El periodista, desde su cuenta de X (ex Twitter), vinculó el hecho con la gestión municipal, lo que provocó la furiosa reacción de la funcionaria.

“Además tendría que explicar Mayra Mendoza la muerte de un chiquito, que se le cayó un arco de handball en el Club Argentino de Quilmes. Su vice es el secretario de Deportes”, escribió Feinmann y citó un video. Vale destacar que esta triste noticia conmovió al país entero.

Eduardo Feinmann cruzó a Mayra Mendoza.

La respuesta no tardó en llegar. Mendoza le contestó directamente y sin filtros: “No tenés límite. Sos un irrespetuoso. Fue un accidente y hay familia, amigos sufriendo. ¿Qué te pasó en la vida para que seas tan basura?”, expresó visiblemente indignada.

El trágico hecho que originó la discusión entre Eduardo Feinmann y Mayra Mendoza

El cruce tuvo lugar luego del fallecimiento de Benicio Farji, un niño de 8 años que practicaba básquet en el club quilmeño y murió tras sufrir un accidente mientras jugaba. El arco de handball se desplomó sobre él, causándole un traumatismo craneoencefálico severo y una hemorragia cerebral. Pese a los intentos de reanimación en el Hospital Isidoro Iriarte, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y, posteriormente, una complicación abdominal que requirió cirugía de urgencia. Al no mejorar, fue trasladado al Hospital El Cruce, donde finalmente se confirmó su muerte cerebral.