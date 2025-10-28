Fantino quiso cancherear y Grabois lo humilló en vivo: "Vos sos"

Fantino quiso chicanear a Grabois y este lo humilló.

Juan Grabois estuvo presente en Carnaval Stream y protagonizó un auténtico cruce allí con Alejandro Fantino, quien tiene su propio programa. Lo que en primera instancia empezó como un intercambio de palabras respecto al pronunciamiento del político luego de las elecciones, terminó en un intento de chicana por parte del periodista que quedó en eso. En mero intento.

"¿Quién es el forro que está pidiendo la renuncia de Cristina?", empezó diciendo quien fuera candidato a presidente del Frente de Todos durante las PASO (aunque terminó perdiendo la interna con Sergio Massa). Jorge Rial se hizo cargo, en broma, de aquellas declaraciones y comenzaron a "medirse", aunque todo termino en sonrisas y palmadas mutuas. Sin embargo, Alejandro Fantino se entrometió con un comentario que no cayó bien: "Jubílenla porque terminan enterrados todos".

Juan Grabois tuvo un cruce con Fantino en Carnaval.

El cruce de Grabois y Fantino en Carnaval

Luego de esa observación, Grabois le recriminó: "No, vos sos del otro palo, no opines. El del otro palo no opina". "Mirá el color del micrófono que tenés, hasta eso le pintamos de violeta", le respondió Fantino, desatando la risa de todos los presentes. Tras ello, prosiguió: "¿Por qué te hacés cargo de esa derrota? Te tirás arriba de una granada, boludo".

"Porque me hago cargo, porque me la banco, porque no soy llorón, porque no ando buscando ventajitas en la victoria y en la derrota. No se pasa la vida celebrando victorias, sino levantándose de los fracasos, Ernesto Guevara", disparó Grabois, tras lo cual Andrés Ducatenzeiler comentó: "Sigamos con esos discursos, ¿sabés cómo terminamos no?". "Me chupa un huevo Duca, ¿sabés por qué me chupa un huevo? Porque yo tengo convicciones y mis convicciones no las vendo por cinco puntos", sostuvo Grabois.

"No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años boludo, pará. Citá para adelante", le recriminó Fantino al dirigente político. "Vos citás a Foucault, citás a Aristóteles, ¿y yo no puedo citar al Che Guevera?", lanzó él, generando miradas diversas por parte de los demás en la mesa, que asintieron.

