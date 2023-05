Fantino dijo lo que nadie sabía de su renuncia a ESPN y América TV: "Es por eso"

El conductor fue entrevistado por Romina Manguel y le puso fin a uno de los grandes misterios de su carrera.

Alejandro Fantino es uno de los conductores más populares de la televisión. Sin embargo, a finales del año pasado abandonó sorpresivamente sus programas en ESPN y América TV. Desde entonces, los motivos de esa drástica decisión fueron un misterio, pero en las últimas horas salieron a la luz.

El animador hoy está centrado en Neura, su medio digital que combina la radio y el streaming, donde puede tratar los temas que desea sin demasiadas presiones. De todos modos, cada tanto es invitado a diferentes ciclos, como ocurrió días atrás cuando visitó a su amiga Romina Manguel y develó por qué le dio otro rumbo a su carrera.

Cuando le consultó sobre un posible regresó la pantalla chica, Fantino contundente. "Me han llamado para hacer cosas en la tele que no van con lo que tengo ganas de hacer", afirmó y agregó: "Ojalá fuera la tele y volviera a la tele, pero y dónde está la oferta y cómo hacen para darme algo que no está”.

Y a continuación reveló el factor decisivo que lo hizo abandonar la televisión: “Hace mal Ibope, deja a la gente sin trabajo, que además no es real. La echan a ella porque Ibope dice que mediste menos que la competencia, es injusto". "Si vamos a medir, midamos bien", reclamó. Y subrayó: "Por eso no estoy en la televisión abierta”, subrayó.

“Dejen de perseguir la zanahoria que Ibope te pone, porque engañan. Tomate la pastilla para darte cuenta para despertar de la Matrix mentirosa de la televisión abierta en sus mediciones. Cuando despiertes vas a vivir más feliz”, le aconsejó a su excompañera de Animales Sueltos.

Fantino se hartó y abandonó una nota con El Trece

Fantino habló sobre el desembarco de Marcelo Tinelli en la gerencia de programación de América y se molestó con un periodista de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Es el número uno y seguramente le irá bien en un canal que está en crecimiento, como lo dijo él. Me parece que entró a un lugar donde le va a ir bien", sostuvo Fantino sobre la llegada de Marcelo Tinelli en América, y hasta se animó a opinar de los rumores de la posible sociedad del conductor del Bailando 2023 con Nicolás Occhiato. "Sé que Occhiato tiene Luzu y que le va bárbaro. Es un flaco que la encontró bien ahí. Y si Marcelo lo quiere llevar con él, tendrá por qué. Son toda gente artísticamente muy formada y preparada y no son boludos", remarcó

Luego, el notero le pidió una predicción en cuanto al rating que generará los nuevos productos del expresidente de San Lorenzo. "Vos sabés que en televisión abierta siempre ha funcionado eso. Un poco más, un poco menos, pero siempre ha funcionado. Yo justamente estoy fuera de la TV abierta y no tengo ganas de volver a hacer lo que vine haciendo. Para lo que yo tengo ganas de hacer no hay lugar en la TV abierta", afirmó.

Sin embargo, el buen trato del cronista se terminó cuando le preguntó si el flamante gerente artístico del canal le podría hacer una propuesta. "No tiene por qué llamarme Marcelo. Quince años laburé en América, dejame disfrutar. Yo tengo un medio. Chau", despotricó Fantino y abandonó la nota.