Nico Occhiato reveló la propuesta que le hizo Tinelli: "Tenía ganas de hacer eso"

Nico Occhiato contó detalles de su charla privada con Marcelo Tinelli, quien quiere sumarlo para la nueva temporada de ShowMatch en América TV. Qué dijo el creador de Luzu TV.

Nico Occhiato reveló la charla privada que tuvo con Marcelo Tinelli sobre el futuro de ShowMatch en América TV. Si bien es el creador de Luzu TV y trabaja como conductor en su programa Nadie dice Nada, el exnovio de Flor Vigna recibió una propuesta por parte del "Cabezón".

Según trascendió, Tinelli quiere crear una plataforma de contenido digital, que vaya más allá de lo que se verá en la pantalla chica. La idea sería mostrar el detrás de escena. En este sentido, Occhiato aseguró en América TV: "Si, él me lo ha comentado, que tenía ganas de hacer eso y me ha preguntado. La realidad es que yo hoy no tengo mucho tiempo para destinar a otro proyecto tan grande como ese".

"No sé si la plataforma es Luzu... yo creo que él quiere armar su propia plataforma. Igual, no sé, pero me contó lo que quería y está muy bien. Obviamente que yo le dije 'todo lo que te pueda brindar de conocimiento o de mi punto de vista, contá conmigo'. Porque yo le estoy muy agradecido, a mí, pasar por su programa, me dio una popularidad que de otra forma no hubiese obtenido. De hecho, después de ahí me empezaron a dar la posibilidad de conducir en televisión de aire, porque hasta ahí yo solo conducía en canales de cable", agregó Nico Occhiato.

Reconocieno que Marcelo Tinelli le dio una mano grande para insertarse en los medios, Nico Occhiato sentenció: "Siempre le voy a estar muy agradecido, por eso y por la influencia que generó en todos los que hoy generamos contenido. Hay mucha influencia, entonces, en forma de agradecimiento y del cariño que le tengo, le dije 'estoy para aportar desde mi lugar y del tiempo que tengo, lo que necesite'. Pero desde ese lugar".

Grave denuncia de Alberto Samid a Marcelo Tinelli

Alberto Samid apuntó contra Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter y recordó un desplante que sufrió por parte del conductor oriundo de Bolívar. El empresario fue parte de Bailando por un Sueño en 2014 y aseguró que Tinelli le hizo un promesa que nunca cumplió.

"¿Cuál ha sido su peor experiencia con un tacaño?", reza el tweet viral al que Samid respondió para hacer público su enojo con Marcelo Tinelli. Si bien el político no dio ningún nombre, todos entendieron que se trataba de al expareja de Guillermina Valdés por el contexto planteado en su posteo.

"Me dijo que si participaba del bailando en 2014, le pagaba un tomógrafo al hospital de niños de la matanza. Estamos en abril de 2023", escribió Samid y así dio a conocer por qué decidió ser parte del reality show en el que quedó expuesto, dadas sus escasas habilidades dancísticas.