Alejandro Fantino se pudrió y abandonó una nota con El Trece: "Chau"

El conductor de televisión tuvo una actitud inesperada con un periodista de El Trece. Alejandro Fantino habló sobre su presente profesional y su alejamiento de la TV.

Alejandro Fantino habló sobre su salida de la televisión y la asunción de Marcelo Tinelli en la gerencia de programación de América y se molestó con un periodista de El Trece. El conductor de TV se refirió a sus proyectos actuales en el nuevo canal por streaming que inauguró.

"Es el número uno y seguramente le irá bien en un canal que está en crecimiento como lo dijo él. Me parece que entró a un lugar donde le va a ir bien", soltó Fantino en alusión a Marcelo Tinelli, quien se pasó de El Trece a América después de años complicados en la emisora del Grupo Clarín. "Sé que Occhiato tiene Luzu y que le va bárbaro. Es un flaco que la encontró bien ahí. Y si Marcelo lo quiere llevar con él, tendrá por qué. Son toda gente artísticamente muy formada y preparada y no son boludos", agregó el periodista en referencia a los rumores de sociedad entre Tinelli y Nicolás Occhiato.

El notero de Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en las mañanas de El Trece, le preguntó a Fantino sobre sus predicciones en cuanto al rating que generará lo nuevo de Marcelo Tinelli. "Vos sabés que en televisión abierta siempre ha funcionado eso. Un poco más, un poco menos, pero siempre ha funcionado. Yo justamente estoy fuera de la TV abierta y no tengo ganas de volver a hacer lo que vine haciendo. Para lo que yo tengo ganas de hacer no hay lugar en la TV abierta", agregó.

"No tiene por qué llamarme Marcelo. Quince años laburé en América, dejame disfrutar. Yo tengo un medio. Chau", despotricó Fantino con tono de enfado ante la pregunta del periodista y se fue del lugar.

Marcelo Tinelli, sobre el ciclo que conducirá en América TV

"Se va a llamar ShowMatch y se va a llamar Bailando 2023. Es un formato que me dio muchas alegrías, es un desafío porque es un momento complicado para hacerlo, hay muchas susceptibilidades y no se puede hacer el mismo humor que antes", comenzó su descargo el padre de Candelaria Tinelli en diálogo con LAM. Y sumó: "Es un bailando clásico. Me gustaría que sea el jurado tradicional e histórico que nos dio tantas alegrías. Hay nombres que ya me suenan vintage para los participantes y personas que me resuenan muy bien que les podría ir muy bien en la televisión".