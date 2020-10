Fantino, contra IBOPE y MasterChef: "Algo está errado, el mundo explotó"

Alejandro Fantino, conductor del programa Fantino a la tarde por América TV, dejó en claro la importancia del minuto a minuto por el rating en la televisión argentina. Esta vez, mientras se encontraba al frente de su magazine, largó una fuerte crítica hacia IBOPE y hasta se la agarró con MasterChef Celebrity, lo más visto hasta el momento en esta segunda parte del año.

Ante sus panelistas, entre los que se encuentran Luis Ventura y Marcela Tauro, le pidió al doctor Carlos Regazzoni que cite al poeta italiano Dante Alighieri y lo utilizó para hacer una comparación con el contexto actual. "Es muy interesante lo que dice Dante porque él estaba extraviado en su vida, como los argentinos ahora. Y en ese extravío le empezaron a ocurrir cosas que fueron dolorosas pero muy buenas", explicó.

"Son las 4:40 de la tarde, la Divina Comedia en un canal de aire... ¡Agarrate, MasterChef!", disparó entre risas el conductor y agregó: "Después ves que mide 20 puntos lo otro, yo me quiero morir... Avisale a IBOPE. Algo está errado, el mundo explotó". Como si esto fuera poco, criticando la elección del público, tiró: "En serio, si mi amigo el Turco García rinde haciendo una provoleta al vino tinto y este con la Divina Comedia en italiano hace 2 puntos y algo... No, yo me vuelvo loco".

De todas formas no es la primera vez que el reconocido conductor apunta contra la empresa a cargo de la medición del rating. En marzo, al iniciarse la etapa de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia por COVID-19, propuso desterrar el rating y en mayo bromeó diciendo que las estadísticas de coronavirus en Venezuela, con números muy bajos, estaban medidas por IBOPE.

Más allá de sus críticas a la empresa, Fantino se caracteriza por no tener "pelos en la lengua" para decir las cosas. Críticas para las grandes empresas, golpes a los distintos dirigentes políticos, bromas fuertes con sus compañeros y hasta relatos de vida que se hacen eco en los televidentes. No es la primera vez que dispara contra el programa de los cocineros. La última vez, el golpe fue directo a Germán Martitegui. "En esa sartén vi que salieron zapallitos rellenos, bife, milanesas, pomarola... Martitegui, el que tenía ratas en el restaurante... Eran carpinchos", disparó.