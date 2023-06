Famosa Periodista reveló que no pudo "concretar" con Beto Casella por culpa de Edith Hermida

Una ex integrante de Bendita reveló intentó acercarse al conductor y denunció que la relación no avanzó por la actitud de una de sus compañeras.

Bendita TV, el programa de Beto Casella, ya lleva 18 temporadas al aire en la pantalla de El Nueve es un clásico de la televisión nacional, pero el único integrante que estuvo siempre fue su conductor. El staff de penalistas cambió todos los años y muchos de ellos tuvieron internas e idas y vueltas que se siguen revelando con el paso de los años. Ahora salió a la luz que una de las exintegrantes casi tuvo una relación con el animador.

Se trata de Evelyn Von Brocke, quien estuvo cinco años en el panel. La periodista tiene más de 30 años de experiencia en los medios, pero sin dudas alcanzó la popularidad en el programa de archivo de El Nueve, cuando se sumó en 2010. Su mediática separación de Fabián Doman se produjo en 2013 y su participación en Bendita obtuvo gran relevancia.

Desde el controversial divorcio, tanto Evelyn como Doman rehicieron sus vidas y formaron nuevas parejas. Pero la periodista fue entrevistada en La tarde del nueve e hizo sorprendentes revelaciones: su relación con el padre de sus hijos, las peleas que tuvo en la televisión con algunos de sus colegas, y hasta dio a conocer un secreto que involucra a Beto Casella.

"Me causaría gracia sentarme a hablar con Doman de nuestro divorcio", afirmó Von Brocke e hizo un mea culpa sobre su actitud en la televisión años atrás. Pues reconoció que en ese entonces prevalecían siempre las chicanas y peleas entre mujeres.

Sin embargo, se ganó la atención de todos los presente cuando contó que, al separarse de su ex marido, coqueteaba con el conductor de Bendita. Sin embargo, la posible relación no se concretó por culpa de una de sus compañeras de panel: Edith Hermida. "Pudo haber sido algo, pero cada vez que me acercaba a él, Edith aparecía", subrayó.

Los panelista del programa le advirtieron que su frase iba a aparecer en Bendita y que Hermida le iba a responder, pero Evelyn le restó importancia. "Esto lo tengo que denuncia, porque después de tantos años no se supo y yo quería un poquito el abrazo de Beto", reiteró.

Evelyn Von Brocke destruyó a Adrián Pallares

En otro tramo del programa, Tomás Dente y Pía Slapka le pidieron a Evelyn que con cual de los dos conductores de los conductores de Socios del Espectáculo se iría de viaje, y ella fue contundente. "Lo dejo a Adrián (Pallares) y me voy con Rodrigo (Lussich) porque con él tuve complicidad y nos entendimos”, explicó.

La periodista trabajó con los conductores en Intrusos, cuando tomaron las riendas del programa tras el alejamiento de Jorge Rial. "No me hizo laburar al pedo cuando le llevaba información o utilizaba una primicia y decía que yo la había conseguido. Y con Adrián, todo lo contrario: me hacía laburar al pe..., la información la usaba él y no lo considero un conductor. Me parece que le falta mucho”, explicó Von Brocke.

Además, Evelyn, que renunció al ciclo poco antes de la partida de Adrián y Rodrigo a El Trece, apuntó otra vez contra Pallares. “Me parece que, si un canal le dio la oportunidad nueve meses para estar a cargo de Intrusos, irse a otro programa… No sé, me parece que hay que ser leal”, señaló. “Yo lo veo a Rodrigo Lussich solo. Me gusta él solo porque es gracioso y divertido, y me parece que Adrián lo corta todo tiempo. Y Rodrigo tiene que estar suelto, flojo, y va a ser el gran conductor dentro de unos años”, indicó.