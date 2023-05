Edith Hermida se hartó y contó lo que nadie esperaba de Beto Casella: "Medio loquito"

La panelista fue contundente en su descargo sobre su jefe. Edith Hermida y Beto Casella comparten programa desde hace casi dos décadas.

Edith Hermida dio a conocer detalles de su relación con Beto Casella después de diecisiete años de compartir trabajo. El conductor y la panelista de Bendita tienen una muy buena relación, según relata la locutora, pero habría algunas situaciones difíciles.

"Lo quiero un montón a Beto, trabajaría toda la vida con él. Tenemos una excelente relación de amistad y nos entendemos mucho al aire, que no es poco. Yo ya sé cómo viene, cuándo meto la pata, cuándo me tengo que callar", comenzó su descargo al respecto Hermida, en diálogo con Lourdes Sánchez y Julieta Camaño en C5N. Y sumó: "Sé cuando no me aguanta, cuanodo él está pesado y yo lo corto".

Las conductoras aprovecharon la última frase de Hermida para preguntarle si Beto a veces llegaba de malhumor al programa y ella fue tajante en su descargo al respecto. "Sí, viene revirado, porque es tano, le agarra la tanada. Cuando se le pasa le digo 'el otro día estabas medio loquito'. Y él se ríe porque sabe. 'Te la dejé pasar', le digo. Pero ya es como que no nos enojamos", concluyó su descargo la comunicadora que está próxima a estrenar un espectáculo unipersonal.

Fuerte revelación de Edith Hermida sobre Alejandra Maglietti

"Ella después de Jonás no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida y a mí me dice 'no tenés que blanquear'. Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!", soltó Edith en diálogo con Primicias Ya, en alusión a la vida privada de su compañera de panel en Bendita, Alejandra Maglietti. Y agregó: "Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla. En realidad uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no trascendió. Es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar. No voy a decir nada... No son ni Marcelo Tinelli ni Cristian Castro".

El insólito encuentro de Edith Hermida con un fan en Nueva York

Hermida contó en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae que una vez que había viajado a Nueva York con su familia debió acudir a la buena voluntad de un fan para poder quedarse en su casa. "Estábamos de viaje y un argentino-mexicano fan de Bendita le escribe a mi hermana por Instagram porque me quería conocer. 'Bueno, que venga acá. Estamos en un Starbucks', le digo. Amparo decía: 'Mamá, ¿cómo va a venir? Mirá si nos viola. Y nos descuartiza. Y es un asesino serial. ¿Y yo qué le voy a decir a papá?'", comenzó su relato la locutora y panelista. Y agregó: "Yo le decía: 'Ay, bueno, pará, no tiene por qué enterarse todavía porque todavía no nos descuartizaron. Estamos acá, no vamos a ir a ningún lado con él'. Bueno, vino, lo conocimos".

"Después de ahí nos fuimos a Nueva York. En Nueva York, carísimo todo. Yo veía cómo iba gastando, estaba re preocupada. Y el pibe nos había dicho: 'Yo tengo un departamento de tres ambientes, si quieren se pueden quedar'. 'No, no, ¿cómo nos vamos a quedar?', le dije", continuó su descargo Hermida, ante la mirada estupefacta de la periodista. Y concluyó: "Y después iban pasando los días y le mando un mensaje. Fui con mi hermana, mis dos sobrinos, Amparo y yo. Éramos cinco en el departamento de él, que se fue a dormir al living. Ahora somos amigos virtuales con Rafael".

Schapiro le aseguró a Hermida que estaba de acuerdo con su hija en el riesgo que conllevó haberse quedado en la casa de un desconocido. Y ella se mostró firme en su postura: "Sí, no tuvo problemas porque le cayó simpático. Porque aparte él nos acompañó a comprarle el celular. Le decía: 'No, comprate este'. Se hizo el canchero y enseguida pegó onda con Amparo".