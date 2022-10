Evelyn Von Brocke apuntó contra Adrián Pallares tras su salida de Intrusos: "Todavía le falta mucho"

Evelyn Von Brocke hizo una filosa crítica sobre Adrián Pallares tras haber trabajado juntos en Intrusos (América TV).

Evelyn Von Brocke destrozó a Adrián Pallares, con quien compartió espacio de trabajo en Intrusos (América TV). En su descargo, la periodista opinó que a Pallares "todavía le falta mucho" por aprender sobre el rubro de la televisión.

Evelyn abandonó el programa de manera completamente inesperada en noviembre de 2021. Casi un año después, rompió el silencio sobre su experiencia laboral con Pallares y no tuvo tapujos a la hora de compararlo con otros conductores más experimentados.

"Es verdad que nos hubiera gustado quizás despedirnos de otra manera pero está todo bien, fue buena compañera pero a veces la vida lleva por otros caminos. Esto es trabajo, nada más", había declarado Pallares en aquel entonces, cuando salieron a la luz los rumores de que Evelyn se había ido del programa por mala relación con sus compañeros.

Ahora que pasó casi un año, la periodista confesó, en diálogo con Revista Pronto: "Yo trabajé con casi todos los conductores. Jorge Rial me convocó para Intrusos y se me fue". "Se te fue y te tocaron Pallares y Lussich. ¿Son buenos conductores?", le preguntó el entrevistador.

La panelista explicó que trabajó hace 30 años con Chiche Gelblung y que él sí es un buen conductor, dando a entender que Pallares no está a la altura. "Me hubiese gustado estar con Jorge Rial en Intrusos desde un lugar profesional. Me gustan los que tienen un ego más tranquilo", soltó, picante.

"Me parece que a Adrián todavía le falta mucho. Con Rodrigo Lussich tuve muy buena onda, mucha complicidad. Nos mirábamos mucho al aire, pero con Adrián no la tuve porque yo no lo puedo considerar un conductor", concluyó Evelyn. Por último, opinó que para ella, el problema con Pallares es que "cuando habla, su cerebro está en otra sintonía, entonces le cuesta decir lo que está pensando".

Evelyn Von Brocke confesó los motivos de su salida de Intrusos

Evelyn habló sobre el tema durante una aparición en el programa de Mirtha Legrand. “¿Tu salida de Intrusos tiene algo que ver con los rumores de problemas internos?”, le preguntó la conductora, a lo que la periodista contestó que "fue un combo de situaciones".

"Tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo. Sabemos cómo es la tele que tenés que estar y por primera vez separé la razón del corazón y ganó el corazón”, añadió Von Brocke. En este sentido, explicó que se replanteó muchas cosas a lo largo de su paso por el programa, especialmente sobre su vida privada, como el poco tiempo que tiene para dedicarla a su familia.