Falleció el padre del exfutbolista Fabián Cubero.

La reciente muerte del padre de una figura de los medios puso a muchos colegas tristes y algunos se pronunciaron de manera pública para ofrecer sus condolencias. Se trata del papá del exfutbolista Fabián Cubero, expareja de Nicole Neumann y actual de Mica Viciconte.

El padre de Fabián Cubero había sufrido una descompensación días atrás de su muerte y por ese motivo estaba internado en una institución de salud, según citó Exitoína. El influencer Fede Flowers se refirió al reciente deceso: "Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián. En este momento tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata, ella estaba en Telefe apunto de entrar al aire, recibió la noticia y se fue. Aún no trascendieron más detalles".

Ariel Rodríguez Palacios es el conductor de Ariel en su Salsa en Telefe, ciclo en el que Mica Viciconte se desempeña como panelista. En la más reciente emisión del programa, el cocinero se pronunció sobre la muerte que afecta a la familia de su compañera: "Le quiero mandar un saludo, un beso grande a Fabián, a Mica y a toda la familia de Mar del Plata. Estamos con ustedes siempre, así que fuerza, fuerza".

Fabián Cubero y MIca Viciconte, sobre la crianza de su hijo Luca

Cubero fue al diván de Vero Lozano en su programa de Telefe con Mica Viciconte y allí reveló: "Muchas veces pasa que el nene no se llena solo con la teta y hay que darle un refuerzo. Yo me levantaba y se la preparaba, mientras ella dormía y descansaba". Tras una consulta sobre las diferencias entre la crianza de sus hijas con la de Luca, Cubero soltó: "En nada, en nada. Antiguamente pasaba que mi viejo se iba a laburar a las ocho de la mañana y volvía a las ocho de la noche, venía cansado y con toda la carga de trabajo. Entonces como que ya mi vieja tenía toda la rutina armada. En este caso, por suerte y por mi trabajo, siempre tuve la posibilidad de ir rotando este tipo de situación".

"Creo que también fortalece el vínculo, tanto de la madre que le da la teta, pero también del padre. Me parece que es un momento que está bueno, él lo disfrutó y yo no estresaba con eso de sacarme la leche, congelarla… Fue una linda etapa", sumó Viciconte.