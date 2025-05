Nicole Neumann contó lo que hace cuando llega a su casa.

Nicole Neumann es una de las modelos más populares de Argentina y por eso muchas de sus declaraciones tienen repercusión en los medios. Así sucedió con una reciente revelación de la personalidad de TV en el programa de Guido Kaczka, cuando contó lo que hace cada vez que llega a su casa.

El conductor de Los Ocho Escalones leyó una pregunta para uno de los participantes y, a raíz de ella, le hizo una consulta a Nicole que reveló su obsesión. "Según una encuesta realizada por el observatorio de conductas de Consumos GZ, publicada en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera que quitarse los zapatos al ingresar al hogar es un hábito higiénico?", fue la pregunta enunciada por Kaczka.

"¿Vos te sacás Nicole, antes de entrar a tu casa?”, preguntó Guido a Nicole. Por su parte, la modelo no tardó en responder que sí se saca y el presentador le tetrucó con el argumento de que sus perros entran a su casa. "Pero los perros están sanitos. No trae nada de la calle. El tema es lo que pisotea uno en la calle", respondió ella sin tapujos. Y añadió: "Cuando nació mi bebé me agarró la locura. No podía entrar nadie con zapatos. ¡Nadie! Se quedaban en la puerta. Yo quería comprar unas pantunflitas".

Nicole Neumann bancó a su amiga Lizy Talgiani

"Acompañándola, desde nuestra amistad de 16 años. Solo tengo cosas lindas para decir de ella, siempre. Le mandé mensajito. Está triste, como se la vio. Son momentos. No escuché todo. Pero le pregunté qué pasó. No me interesa entrar en ninguna guerra que no es mía, pero si me preguntás por Lizy, la conozco hace 16 años, desde que nació Indi. Hemos trabajado juntas un montón de veces en mi casa, con amigas, siempre es súper generosa, buena, compañera", comentó Neumann sobre su experiencia con Lizy Tagliani. Y siguió: "Tengo todas cosas lindas para decir de ella. Es súper laburadora. Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo. Me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy. Se merece todo".

Nicole Neumann y Manu Urcera.

La palabra de Nicole Neumann sobre su separación de Fabián Cubero

"Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'. No podía permitirme causarles ese dolor. No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca", comentó la modelo en 2021, en diálogo con Teleshow.

El regalo astrológico que le hicieron al hijo de Nicole Neumann

"Nicole abriendo la cajita cósmica para Cruz, que le regaló Melisa Martin", escribió Geraldine Neumann -su hermana- en un video que compartió en las redes sociales. "Es un Mini Universo creado con el propósito de acercar a las familias información valiosa acerca de la Carta Natal de sus hijos, para que puedan desarrollar un acompañamiento amoroso y a conciencia, sabiendo de qué forma ayudarlos a potenciar sus dones y desplegar sus mayores talentos", explicó Martin en un posteo sobre el regalo que le hizo a Cruz.