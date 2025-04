Nicole Neumann rompió el silencio y habló de su experiencia con Lizy Tagliani: "Se merece"

Nicole Neumann habló sobre Lizy tras la denuncia de Canosa.

Nicole Neumann y Lizy Tagliani comparten una amistad desde hace casi dos décadas y, en el delicado momento que atraviesa la humorista tras las acusaciones de Viviana Canosa, la modelo se expresó al respecto. La esposa de Manuel Urcera dio detalles de su experiencia con la expeluquera en los últimos y años y la defendió ante los dichos de Canosa.

La madre Indiana, Allegra y Sienna Cubero dio a conocer que habló con Tagliani tras el escándalo ocasionado por las declaraciones de la conductora de El Trece: "Acompañándola, desde nuestra amistad de 16 años. Solo tengo cosas lindas para decir de ella, siempre. Le mandé mensajito. Está triste, como se la vio. Son momentos".

"No escuché todo. Pero le pregunté qué pasó. No me interesa entrar en ninguna guerra que no es mía, pero si me preguntás por Lizy, la conozco hace 16 años, desde que nació Indi. Hemos trabajado juntas un montón de veces en mi casa, con amigas, siempre es súper generosa, buena, compañera", comentó Neumann sobre su experiencia con Lizy Tagliani. Y siguió: "Tengo todas cosas lindas para decir de ella. Es súper laburadora. Tuvo una vida dificilísima y se laburó todo. Me encanta ver el presente exitoso que tiene hoy. Se merece todo".

Qué dijo Viviana Canosa de Lizy Tagliani

"Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera. Hasta que un día, y nunca lo conté, abrí la ducha, hice como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada así en la bañera. Y cuando esperé, conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi cómo me estaba robando la señora Lizy Tagliani, robando plata de la cartera, tironeándomela", reveló sin tapujos. "Fue el día que yo le dije 'te pido un solo favor: andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando'", agregó.

Nicole y Lizy.

La serie de revelaciones de Canosa fueron graves no solo para Lizy, sino también para ella misma, ya que expuso que encubrió algunas situaciones de índole legal, por ejemplo, cuando falleció la madre de la humorista y no tenía el acta de defunción, por lo tanto, según contó, podría haber ido presa "porque la pude haber matado yo", recordó la conductora. "Agarro el teléfono y empiezo a mirar en la agenda ministros, diputados, senadores... ¿A quién llamo, a la presidente? Llamo a una persona de mucha confianza y le digo 'mirá, tengo a una de mis mejores amigas que tiene a la madre en una sala velatoria sin el acta de defunción porque la llevó así de una de la casa con el marido de la madre y la dejaron ahí'. Me dicen '¿por qué te estás metiendo en este quilombo Viviana?'", relató dejando entrever los contactos que tiene para beneficio personal.

La respuesta de Lizy Tagliani

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".