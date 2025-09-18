Escándalo en América TV: una figura de Polémica en el Bar "se quiere bajar" antes del estreno

El icónico programa vuelve a las pantallas de América TV.

La nueva temporada de Polémica en el Bar todavía no salió al aire y ya desató polémica entre los que integraría el picante panel. El histórico programa de América TV regresará el lunes 22 de septiembre a las 22, bajo la conducción de Mariano Iúdica, pero en las últimas horas una fuerte versión encendió las alarmas.

Según reveló Yanina Latorre en sus redes sociales, la periodista Marina Calabró “ya se quiere bajar” del panel antes del estreno. El comentario surgió en un posteo de Ángel de Brito, quien detalló la grilla de programación nocturna del canal. “No arrancó Polémica en el Bar y Marina Calabró ya se quiere bajar”, escribió la panelista de LAM, desatando una ola de especulaciones sobre tensiones internas en el equipo.

Yanina Latorre reveló que Marina Calabro se querría "bajar" de Polémica en el bar.

Mientras tanto, el conductor Mariano Iúdica se mostró entusiasmado con el regreso del ciclo que marcó época en la televisión argentina. El panel de esta temporada estará conformado por Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde. Por el momento, no hay figuras femeninas confirmadas, aunque en un inicio se barajaron nombres como Fátima Florez.

Qué se sabe de la vuelta de Polémica en el Bar

El clásico programa finalmente se emitirá por la pantalla de América TV y no por A24, como se rumoreó en un principio. Ángel de Brito fue quien adelantó la nueva programación nocturna: Sálvese quien pueda a las 19, LAM a las 20, Polémica en el Bar a las 22, Trato Hecho con Santiago Maratea a las 23 y Pasó en América a la medianoche.

La participación de Carlos Maslatón promete sumar picante a los debates. El abogado y referente liberal había confirmado su llegada al ciclo a través de la red social X, donde escribió: “Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960”.