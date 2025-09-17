El importante anuncio que hizo Carlos Maslatón.

Carlos Maslatón sorprendió a sus seguidores al confirmar su desembarco en Polémica en el Bar justo cuando el país atraviesa tensiones políticas y económicas. A través de un mensaje en X, el abogado e influencer anunció: “Comunico al Foro que este lunes 22, a las 22:00, se inicia Polémica en el Bar 2025 y que estaré presente en la pantalla de América TV”.

El histórico ciclo, que vuelve con nueva temporada, estará al aire de lunes a viernes a las 22 horas, siempre por América TV. La conducción quedará en manos de Mariano Iúdica y contará con un panel integrado por figuras como Diego Moranzoni, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Marina Calabró, Iván Ramírez, Fredy Villarreal y Gabriel Anello. La señal confirmó que el programa no se emitirá por A24, como se había especulado, sino que se mantendrá en su tradicional pantalla de América.

En un posteo posterior, Maslatón compartió una foto en las instalaciones del canal y expresó su entusiasmo: “Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960”. Su llegada promete sumar picante político y económico al clásico debate televisivo que marcó generaciones.

Cómo queda la grilla nocturna de América TV

Desde el lunes 22 de septiembre, América TV renueva su prime time con una programación cargada de estrenos y figuras fuertes. La tarde-noche arranca a las 19:00 con Sálvese quien pueda, conducido por Yanina Latorre. A las 20:00 llega LAM, el ciclo de espectáculos de Ángel De Brito que continúa liderando en su franja. A las 22:00 desembarca la nueva temporada de Polémica en el Bar.